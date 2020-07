Rosalía pide visibilizar a las mujeres

Desde su casa en España, durante una pandemia que ha puesto al mundo de cabeza, Rosalía habla (vía Zoom) de la música que ha lanzado durante estos meses de encierro, entre ellos TKN y Dolerme, pero también reflexiona en torno a su trabajo y a la industria de la música, que dice, ha estado marcada por la falta de mujeres en distintas áreas, algo que comienza a cambiar pero en lo que, sin duda, queda un largo camino.

"Me gustaría que hubiera más visibilidad porque me he dado cuenta (estando en la industria) que cuando empezaba en la música yo no veía a muchas mujeres, siempre me veía rodeada de hombres en el estudio o cuando iba a una reunión", dijo durante un encuentro con medios de comunicación latinoamericanos, y también aplaudió los cambios que comienza a observar desde las entrañas de esta industria.

"Hoy yo voy al estudio y me encuentro con escritoras de canciones impresionantes y son mujeres, pero la mayoría de la gente no sabe que esas mujeres han escrito temas importantísimos, de los mayores pop stars de hoy en día".

En esta cuarentena, además, la cantante española tomó la decisión de lanzar a través de sus plataformas canciones que expresaran sus sentimientos, que fueran congruentes con lo que ella, como muchos, están experimentando.

"Creo que si estás conectado con lo que está pasando de verdad a tu alrededor y con las cosas que te importan o te preocupan, que te remueven, sácalo pa' fuera y que ese sea tu motor, el lugar desde el que tú bebas para luego dar. Por eso decidí que quería sacar 'Dolerme' en medio de la pandemia", señaló.

La joven de 26 años prepara un nuevo material que define como un trabajo solitario, aunque confiesa que prefiere trabajar con otros artistas y con la retroalimentación de su equipo.

"Ha sido un proceso crear canciones para este proyecto más de aislamiento, pero también va acorde con el momento que estamos viviendo y creo que se pueden sacar cosas muy interesantes cuando uno escribe o se produce solo. (Pero) honestamente en equipo es más divertido".

Amante del flamenco, Rosalía ha saltado de esta tradición al género urbano lanzando al mercado exitosas colaboraciones con Ozuna y J Balvin. La más reciente es TKN, con el rapero estadounidense Travis Scott, pero ella afirma que por más géneros que abarque su música, el flamenco será siempre una constante, y todo por el amor que tomó a este género al escuchar a artistas como Camarón y luego con las enseñanzas de su maestro de flamenco, José Manuel Vizcaya El Chiqui.

"Yo vengo de muchos estilos diferentes pero el flamenco siempre estará allí", afirmó.

En cuanto a Camarón, uno de los más importantes símbolos del flamenco, aseguró que ha sido un referente importantísimo para ella como artista.

"Como Camarón ninguno, no ha habido y no creo que haya, él fue único, fue un genio, yo le admiro mucho y para mí ha sido un faro".

Hace un mes, junto a Travis Scott, Rosalía lanzó el video de TKN, un tema relacionado con el juego de peleas Tekken pero que dijo, también va más allá.

"Hay inspiración en el juego de Tekken, un poquito, la historia del juego que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la violencia, pero también diría que mi inspiración era la imagen de un artista, que siempre conlleva gente alrededor, me hizo pensar en la fuerza del clan, de la familia, de la protección, de los grupos".

Cuando salió esta canción, muchos internautas cuestionaron el que algunas de las palabras no se entendieran.