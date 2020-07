Más famosos dan positivo a COVID-19

La lista de famosos contagiados de COVID-19 sigue creciendo.

Apenas hace unos días se confirmó que varios integrantes de Intocable habían dado positivo al virus y ahora han sido Érika Zaba y Roberto Carlo, quienes también están enfermos.

La integrante de OV7 anunció en un video que subió en su portal de Yotube que su esposo y ella habían contraído el coronavirus.

Por síntomas de resfriado, ambos se sometieron al estudio y al saber el resultado quedó en shock, ya que se cuidaron al máximo desde que comenzó la pandemia.

"Nunca pensé que les estaría diciendo esto, sobre todo porque nos hemos cuidado muchísimo, aquí en casa hemos llevado todas las precauciones, todas las medidas y resultamos positivos en COVID Francisco y yo", comentó.

En cuanto a los síntomas que presentaron, Zaba señaló que únicamente fueron los de un resfriado, aunque con el paso de los días tuvieron otras complicaciones.

"Simplemente fue como un resfriado, no tuvimos temperatura, no tuvimos tos seca ni dolor de pecho, tuvimos dolor de huesos, dolor en ojos, cabeza, cansancio, nos sentimos débiles. Se los digo para que estén atentos porque sí está pasando", acotó.

Por su parte, el actor y presentador, Roberto Carlo, informó este jueves a través de sus redes sociales que también padece COVID-19.

Comentó que hasta el momento se encuentra bien de salud. Sólo ha tenido algunos malestares.

Roberto Carlo sostuvo que empezó a sentirse mal desde el pasado miércoles. La cabeza y el cuerpo le dolían.

Informó que fue al hospital a hacerse la prueba de Coronavirus.

"Ya no supieron de mi porque estaba mal pase uno de los peores días de mi vida, con una migraña horrible, ayer por la mañana -Miércoles- comencé con falta de aire y decidí que me atendieran en el servicio médico del programa pero a lo largo del día me comencé a sentir peor", sostuvo.

El conductor señaló que los resultados de su prueba le llegaron a su casa y el resultado era que es portador de COVID-19.

"Mi prueba salió positiva y afortunadamente la de Rubén (su novio) salió negativa. Sí, así es esto pero ya solo toca seguir el protocolo de aislamiento".