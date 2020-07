Detectan siete casos de COVID-19 en Mercado Abastos de Torreón

Se confirmaron siete casos positivos del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el mercado de Abastos de La Laguna con sede en el municipio de Torreón.

El presidente de la Unión de Comerciantes de esta plaza, Enrique Sandoval Alvarado, dijo que se trata de empleados y propietarios de negocios que contrajeron la enfermedad al exterior del inmueble y agregó que "desgraciadamente este virus no perdona a nadie y todos estamos expuestos".

"Desafortunadamente ningún sector, ningún área está exenta de contraer el contagio. Sí tenemos algunos casos, desafortunadamente, los mismos que han sido atendidos en su oportunidad", expresó.

El líder de los comerciantes mencionó que cuatro de las personas afectadas por el coronavirus se encuentran aisladas en sus domicilios mientras que el resto permanecen hospitalizados pero estables con la probabilidad de ser dados de alta este fin de semana.

Sandoval Alvarado dijo que desde que se tuvo conocimiento de estos casos confirmados de COVID-19 se realizó el proceso de sanitización en los locales, además de que se establecieron los cercos epidemiológicos correspondientes con el fin de aislar a las personas que estuvieron en contacto con las personas afectadas.

El mercado de Abastos de Torreón alberga a 230 comerciantes establecidos, 230 bodegas privadas y 70 locales. El presidente de la Unión de Comerciantes aprovechó para exhortar a la ciudadanía a no relajar las medidas sanitarias para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. "Como las autoridades lo mencionan, la pandemia no ha pasado, se están reactivando las actividades económicas por la necesidad que tiene la gente de trabajar, de tener ingresos, pero la pandemia no ha pasado. Por favor, a toda la ciudadanía: siempre que salgan para cualquier motivo de su domicilio, con cubrebocas y respetando las medidas que tengan en cada local donde se van a presentar", apuntó.

Cabe señalar que en los accesos principales del mercado de Abastos se colocaron algunos anuncios para informar a los usuarios sobre los lineamientos sanitarios. Es obligatorio el uso del cubrebocas, conservar la sana distancia mínima de 1.5 metros con otras personas, acudir solamente una persona para realizar las compras y evitar asistir población considerada dentro de los grupos de riesgo como los adultos mayores.

Esta semana y en apego a los lineamientos para la reactivación de las actividades comerciales, económicas y de servicios en Coahuila, autoridades de salud municipales y estatales emprendieron un operativo sanitario en el mercado de Abastos.

Los inspectores notificaron a los comerciantes mediante oficio las medidas sanitarias que deben acatar de forma obligatoria a partir del pasado 1 de julio para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Lo anterior tiene aplicación inmediata, obligatoria y urgente, por lo que de no acatar las disposiciones de salud se dará lugar a procedimientos administrativos como, por ejemplo, el cierre de los negocios.

Prevención

Mantienen protocolo sanitario. *Es obligatorio el uso del cubrebocas, la toma de temperatura a todos los empleados antes de iniciar labores y se debe reportar inmediatamente cualquier síntoma como fiebre (mayor a 37.5 grados) y dificultad para respirar al sistema de emergencias 911. *En las áreas de atención y/o servicio está limitado el acceso a una entrada principal con filtros sanitarios donde se debe aplicar gel antibacterial a cada uno de los clientes. *Otra de las disposiciones es la sanitización de superficies cada dos horas en áreas de mayor contacto y se limita el acceso a las personas que están consideradas dentro de los grupos de riesgo.