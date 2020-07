Afección cardiaca termina con la vida de Johnny Mandel

Johnny Mandel, el compositor, arreglista y músico galardonado con el Oscar y el Grammy que trabajó en álbumes de Frank Sinatra, Natalie Cole y muchos más, y cuyos créditos incluyen The Shadow of Your Smile y el tema de la película y serie de TV M(asterisk)A(asterisk)S(asterisk)H, falleció. Tenía 94 años.

Mandel murió de una afección cardiaca en su casa en Ojai, California, según Lauren Iossa, vicepresidenta ejecutiva y jefa de mercadotecnia de ASCAP. Mandel formó parte de la junta directiva de ASCAP de 1989 a 2011. "Gigante. Genio. Caballero. Hay muchas maneras de describir al lengendario compositor Johnny Mandel. Su increíble música se extendió por décadas, medios, océanos y lo estableció firmemente en el canon del cancionero estadounidense", dijo el presidente y director general de ASCAP, Paul Williams, al recordarlo. Mandel fue uno de los últimos grandes compositores que emergió de la época previa al rock 'n' roll, con una carrera que se remonta a la década de 1940 y que fue larga y diversa. Tocó trombón y trompeta con artistas de big band y jazz como Jimmy Dorsey y Count Basie y en los 50 pasó dos años arreglando música para el famoso programa de televisión de Sid Caesar Your Show of Shows. Colaboró en canciones con Johnny Mercer, Paul Williams y el dúo de esposos Alan y Marilyn Bergman. Los artistas que grabaron sus canciones fueron de Marvin Gaye a Stan Getz y Barbra Streisand. Incluso trabajó en la banda sonora de Caddyshack (Los locos del golf). "No tengo un método o un estilo, y nunca quise uno", dijo Mandel en una entrevista en 2010 con el National Endowment for the Arts, que al año sigueinte le otorgó el premio Jazz Masters a la trayectoria. "Algunos tipos realmente tratan de tener un estilo. Yo simplemente trabajo con lo que hay y trato de hacer lo mejor con eso". Como arreglista, Mandel trabajó con algunos de los mejores cantantes de su época. Cuando Sinatra lanzó en 1960 su propio sello, Reprise Records, eligió a Mandel para arreglar su primer álbum con él, el exhuberante Ring-a-Ding-Ding! A comienzos de los 90, Cole lo mencionó al ganar el Grammy por su éxito Unforgettable, que incluía duetos con grabaciones de su fallecido padre (y amigo de Sinatra), Nat King Cole.