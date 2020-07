Critican a Dua Lipa por no lucir igual que sus fotografías en Instagram

A través de esa cuenta se comparten los 'antes y después' de las cirugías o cambios de look que se han hecho diferentes celebridades a través de los años.

La persona que compartió las capturas en la red social aseguró que el 'body shaming' (humillación corporal) no debe considerarse permitido, pues además mostró los comentarios crueles que varios internautas realizaron en las fotografías.

Cientos de internautas comentaron su hilo para defender a la artista y asegurar que no todos los ángulos corporales lucen igual ante el lente de la cámara.

"La humillación corporal es algo que me da nauseas y siempre ha sido así. Se ve absolutamente hermosa y sana en las dos fotografías.", escribió.

body shaming is something that makes me feel sick to my stomach and it’s always been like this. she looks absolutely stunning and healthy in both pictures. pic.twitter.com/v3MTfuc745