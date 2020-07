Se realiza Aispuro nueva prueba a COVID tras reunión con gobernador de Tamaulipas

Luego de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca anunciara haber dado positivo a la prueba de COVID-19, su homólogo en Durango, José Rosas Aispuro anunció que se sometió a una nueva prueba, tras participar en la reunión interestatal COVID-19 celebrada el pasado viernes en aquel estado fronterizo.

Dijo que los resultados podría recibirlos hoy mismo.

El gobernador duranguense dijo que de rigor se practica dicha prueba cada 15 días, la más reciente practicada la semana pasada con resultados negativos.

“Todos estamos expuestos, quiero decirles que me acabo de hacer la prueba espero que en un rato más nos den el resultado, me la hago cada 15 días de rigor, apenas me la había hecho la semana pasada. Por esta circunstancia todos los gobernadores que estuvimos ahí tenemos esa responsabilidad de practicarnos de manera permanente esa prueba, porque nosotros tenemos que seguir dando la cara, no podemos escondernos, no quiere decir que los gobernadores que han salido positivo, han seguido laborando desde sus casas. Nadie se ha escondido todo mundo hemos estado atentos a las demandas de la sociedad”.

A dicho encuentro asistieron los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas; Miguel Riquelme de Coahuila; Silvano Aureole de Michoacán; Enrique Alfaro Jalisco; Diego Rodríguez Guanajuato; José Ignacio Peralta Colima y Javier Corral de Chihuahua.

“Estas reuniones por qué participa Durango con los gobernadores del noreste del país y a la cual se han sumado otras entidades, porque necesitamos compartir experiencias para ver cómo vamos a tener más capacidad de atender esta pandemia pero también para la reactivación económica. Necesitamos sumar esfuerzos. Y esas experiencias han sido muy buenas para todos, creo que todos los días todos aprendemos de todos, y eso ha ayudado a que a pesar de las limitaciones financieras los gobiernos estatales no nos hemos cruzado de brazos, hemos dado la cara y estamos atendiendo primero el tema sí de la salud pero no hemos dejado de lado la situación económica”, dijo Aispuro Torres.