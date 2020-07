Asaltan tienda de ropa en Torreón, los ladrones amenazaron a la encargada y apunta de pistola la llevaron al baño donde la encerraron para después apoderarse de mercancía diversa y el efectivo de la caja.

El atraco se registró a las 19:10 horas del miércoles en el negocio de ropa 'Bonetería Betty', ubicada sobre la calzada Valle Oriente entre Guelatao y Huasteca, en la colonia Valle Oriente.

De acuerdo al so premios reportes se informó que hasta la tienda de ropa arribaron dos hombres y dos mujeres, mismos que haciéndose pasar por clientes comenzaron a ver las prendas de vestir, cuando minutos después al cerciorarse de que no había más en el local, uno de los hombres sacó de entre sus ropas un arma de fuego y apoyado de una de las mujeres la llevaron hasta el baño, donde la amenazaron de muerte si pedía auxilio indicándole que no hiciera ruido.

Las dos parejas se apoderaron de diversa ropa, además de dos mil pesos en efectivo que había en la caja producto de las ventas del día, para después salir de la tienda con rumbo desconocido.

Al ya no escuchar ruido en el local, la mujer salió del baño y pidió ayuda.

Hasta el lugar se presentaron las autoridades de seguridad quienes tomaron la declaración de la afectada y la orientaron para presentar la denuncia en contra de quienes resulten responsables.