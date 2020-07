Cuenta al corriente

Es cierto que el robo de identidad no es un nuevo, pero si es relevante saber el cómo evolucionan los canales y técnicas de engaño que usan los delincuentes sobre las personas.

Empecemos conociendo algunos datos relevantes: La Organización de Naciones Unidas señaló hace poco que durante la pandemia de COVID-19 los ataques para robar información sensible a través de correos electrónicos ha crecido un 600%; de hecho sus cifras señalan que cada 39 segundos se realiza un ataque masivo. Google, por su parte, calcula que diariamente se envían 18 millones de mensajes que buscan robar información.

Nadie está a salvo; potencialmente todos estamos en riesgo de recibir uno de estos correos. Los delincuentes, aprovechando la pandemia, han puesto encabezados muy interesantes para llamar la atención de quien los recibe: “Posible cura para el COVID-19” o “Tips de seguridad para prevenir el contagio”, entre otros. Muchos caerán en la trampa por curiosos.

Y ahí no se acaba el peligro, los delincuentes también envían mensajes, a veces personalizados, por celular o de plano hasta llaman por teléfono. Y claro, cómo olvidar a los defraudadores que tiene páginas de internet piratas o perfiles falsos en las redes sociales. Pareciera que estamos rodeados. ¿Quién podrá salvarnos?

De entrada nosotros mismos. Hay buenos hábitos que hay que adoptar de inmediato. Comencemos por proteger nuestra información física. La credencial de elector y otros documentos deben de quedarse en casa bajo llave. Si es necesario salir a la calle con una identificación que sea el pasaporte pues tiene pocos datos personales, a diferencia de la credencial de elector. Pidámosle al banco, al teléfono, a la luz y a todos los demás que ya no nos envíen estados de cuenta físicos que pueden ser sacados de nuestro buzón; los estados de cuenta electrónicos son más seguros. Cualquier cosa que tenga tu nombre rómpela y táchala antes de tirarla a la basura.

Paso dos, proteger nuestra información digital: todas nuestras cuentas, ya sean bancarias, de correo electrónico u otras necesitan tener una clave de acceso alfa numérica de por lo menos 8 caracteres, se deben de usar letras mayúsculas y minúsculas, números y también caracteres especiales. Las contraseñas hay que cambiarlas por lo menos una vez al mes. Importantísimo tener un antivirus, conectarnos a Internet por redes seguras y si se puede usar una VPN.

No hay que abrir correos o archivos de quienes no conocemos, ni hacerle “click” en ligas extrañas, ni abrir páginas de dudosa procedencia. Por supuesto no descargar contenido de sitios no conocidos. Cuidado también con abrir imágenes, pueden también estar contaminadas.

Si recibes llamadas o mensajes de texto, igual como con los e-mails, no los contestes. Toma nota de la información y tú mismo has contacto con la empresa que se supone te está contactando para corroborar la veracidad de la información recibida.

Y finalmente apóyate con las herramientas que Buró de Crédito tiene para ti para no ser víctima del robo de identidad en www.burodecredito.com.mx En el sitio web lo primero que necesitas es consultar tu Reporte de Crédito Especial con Mi Score para validar que todos los créditos en tu historial crediticio sean tuyos. Pide el servicio de Alertas Buró para que te avisen por e-mail cuando una empresa esté consultando tu reporte con miras a darte un crédito, también te avisa cuando se genera uno nuevo. Si ya fuiste o sospechas que has sido víctima de robo de identidad ingresa además una Reclamación y pide el Bloqueo de Buró de Crédito para que el delincuente no pueda pedir más créditos a tu nombre.