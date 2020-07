La Torre del diablo: paraíso en Norteamérica

Un documental muestra al mundo la existencia de esta belleza de paisaje.

No acostumbro pasar muchas horas "pegado" a la televisión y mucho menos en las noches, seguro estoy que cuando enciendo la tele es para variar en algo lo que acostumbro llevar a cabo durante el día, más en esta temporada de confinamiento. Por lo general me acompaño de la lectura del periódico y de unas humeantes tazas de café; primeramente hojeo plana por plana de cada una de sus secciones, observo si hay algún artículo que me interese y después de hojear todas sus planas, doy una vuelta más a cada una de las secciones y el segundo paso es ir recortando las paginas en donde encuentro algún artículo que en la primera hojeada llamó mi atención. Terminado este proceso doy paso a los artículos que de acuerdo a su título o encabezado llamo mi atención, los leo con detenimiento y si en realidad valió la pena su contenido, recorto la nota, en la parte inferior anoto la fecha del día y así actúo sección tras sección. Debo agregar que esta costumbre o rutina ya pasa más de cuatro décadas. y ahora con esta contingencia de más de mes y medio con más razón. La noche del día 12 de junio fue la excepción, sintonicé el canal 1278, History Channel, y me interesó el documental que en ese momento se trasmitía, al término del mismo continúan con el titulado La torre del diablo, documental que de inmediato llamó mi atención. Máxime cuando iba avanzando, avanzando… ¡Dios mío!, no es posible que exista esta belleza natural con tan horripilante nombre, y con tanta majestuosidad y ya de cerca con piezas de tanta irregularidad; sin embargo, el nombre hacía que la piel se me erizara. Con cierto miedo veía cómo presentaban tomas de diferentes ángulos, desde su base irregular y no podían faltar tomas de su cima. Con la duda de que en realidad existiera lugar tan impactante, impresionante y a la vez espeluznante, que decidí mejor apagar la televisión y al día siguiente por la mañana lo primero que hago es encender la televisión, sintonizar el canal 1278, entro a Google y escribo La Torre del diablo y después de unos segundos corroboro que este lugar existía… la hermosa torre también conocida con el nombre de "El Tapón del infierno" ahí aparecía con hermosas fotografías y la siguiente historia:

"Y es que ciertamente algo como ésto en medio de la nada … sólo puede ser obra del diablo … porque es alucinante!! y tal y como lo llamaban los indios que habitaban éstas tierras hoy visitamos La torre del diablo, el tapón del infierno".

Seguramente, la imagen de ésta peculiar montaña te sonará mucho, la habrás visto en una de las más famosas películas de Steven Spielberg y por la que ganó el Oscar al Mejor Director en el año 1977. La película es Encuentros en la tercera fase (Close Encounters of the Third Kind) … incluso habrás soñado con ella, seguro que te sonará de la película… esa donde se establecía contacto con los extraterrestes, quizá te venga a la cabeza la famosa melodía

… la verdad que llegar hasta aquí es ciertamente complejo, sobretodo por la distancia con cualquier "importante" punto de los Estados Unidos. Quizá si vas a visitar el parque nacional de Yellowstone o vas al Monte Rushmore en un road trip por carretera, te puedas acercar hasta aquí porque normalmente, no se viaja a Wyoming porque sí, exclusivamente para ver la Devil's Tower, aunque, lo merece y mucho. En todo caso tienes la opción del coche (mi opción), … o en avión hasta el aeropuerto municipal de Hulett donde desconozco los vuelos internos que tienen.

Mi visita a ésta maravilla de la naturaleza fue en el año 2006, en otro de mis road trips por los Estados Unidos de América, y la verdad que es algo que me impactó, me alucinó, me fascinó… pasé muchas horas andando alrededor, contemplando la obra maestra que la naturaleza había puesto ante mis ojos. Al ser un lugar tan alejado de "todo", no te encuentras a mucha gente visitándolo más que estadounidenses en sus gigantescas auto-caravanas, es un placer tener ante ti y sólo para ti, ésta maravilla.

La única compañía que se tiene caminando por los senderos son los numerosos animales entre los que destaca la gran cantidad de perritos de la pradera que hay … la cantidad de vegetación que rodea la torre del diablo y el silbido del viento en multitud de tonos debido a las formas de las rocas que como hileras componen la estructura de la torre.

La carretera 110 es la que nos lleva a través de los Black Hills hasta el primer Monumento Nacional declarado de los Estados Unidos de América, título que orgullosamente ostenta desde el año 1906. La carretera fue creada exclusivamente para la Devil's Tower, de hecho, la carretera 110 de Wyoming es denominada como la Devils Tower - National Monument road, que a su vez parte de la carretera 24 que junto a la carretera estatal 14 confluyen hasta la autopista 90 que cruza todo Estados Unidos por el norte.