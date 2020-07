Charlize Theron hace todo por sus hijas

Charlize Theron dice que está tomando decisiones como productora y actriz para asegurar que sus "dos pequeñas y hermosas hijas afroestadounidenses" se sientan representadas en la pantalla.

La ganadora del Oscar dijo que puede ser difícil para los niños negros "imaginar las posibilidades" cuando tan pocas películas y series de televisión se centran en personajes que lucen como ellos. "Yo crecí durante la era del apartheid en Sudáfrica, así que ya vengo con mucho de ese bagaje", dijo Theron.

"Fui parte de un sistema en el que yo, como una persona blanca, me beneficié en Suráfrica. Cargué una catidad tremenda de culpa, y la sigo cargando toda mi vida. Estoy en terapia debido a eso", dijo Theron en una entrevista para promover su thriller de acción The Old Guard, que se estrena el 10 de julio en Netflix.

"Sería imposible para mí no tratar de rectificar eso de alguna manera a través de mi trabajo como productora y como actriz, y la responsabilidad que asumo por lo que saco no sólo para mis dos hijas pequeñas, sino para las niñas allá afuera en general", agregó la reconocida actriz..

La realizadora Gina Prince-Bythewood dirigió The Old Guard, que está basada en una novela gráfica y es protagonizada por Theron junto a un elenco internacional que incluye al protagonista de Aladdin Marwan Kenzari. KiKi Layne interpreta a una infante de marina estadounidense que se une al grupo de Theron de guerreros inmortales.

Theron dice que ha estado siguiendo las protestas recientes por la injusticia racial en Estados Unidos a través del lente de la historia de su país natal.

Espera que el actual movimiento lleve a un cambio perdurable, particularmente en cuanto a la promoción de diversidad en Hollywood.

"Avanzamos cinco pasos, nos damos unas palmaditas en la espalda y paramos", señaló.

"Ese ha sido el peligro. Es un lugar peligroso en el que vivimos, mi industria", externó. Theron nació en Benoni, en la antigua provincia sudafricana de Transvaal y hoy en día provincia de Gauteng. Hija única de Gerda Maritz (también conocida como Gerta) y Charles Theron. Su madre posee ascendencia alemana y su padre ascendencia francesa (occitana) y holandesa. La actriz es descendiente de los primeros colonos hugonotes y su tatara-tío fue Danie Theron, quien tuvo un papel importante en las Guerras de los Bóeres.