Miguel de Lara está feliz por volver al 'gym'

in tiempo qué perder, el nadador lagunero Miguel Alejandro de Lara acudió ayer al gimnasio para aprovechar la reapertura y continuar con su extenuante preparación, en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio que fueron pospuestos para el año siguiente.

Luego de entrenarse en casa durante tres meses, Miguel volvió a Entrena Healt and Performance Center, donde de la mano de su preparador físico, Jorge Ocampo, volvió a levantar pesas y trabajar en los aparatos del inmueble que estuvo cerrado a causa de la pandemia global del coronavirus COVID-19. Esa emergencia sanitaria tomó a Miguel en un momento muy importante, ya que estaba a punto de someterse a las pruebas finales de clasificación a los Juegos Olímpicos, por lo que el regresar al gimnasio significa empezar nuevamente esa etapa crítica de preparación a las competencias, que aún no tienen una fecha definida.

"Si entrenas bien y te concentras, puedes hacer de cualquier lugar, tu lugar de entrenamiento, me siento bien, preparado, hay un dicho que me gusta mucho, que "el que es gallo, donde quiera canta", así que también traté de entrenarme fuerte en casa, pero volver al gimnasio representa volver a ese deseo que tienen los atletas. Estar encerrado durante tanto tiempo por la pandemia, cuando estabas acostumbrado a una actividad constante e intensa, le pega al cuerpo y a la mente, te empieza a dar ansiedad, no tienes para donde enviar la energía, son muchas cosas, por lo que el hecho de que abran los gimnasios es un gran alivio para todos", afirmó.

El agua es el "hábitat" natural de Miguel, nadador especialista en el estilo de pecho, en el que buscará llegar hasta la final olímpica, por lo que tiene el ferviente deseo de que las albercas ya también puedan volver a recibir usuarios, para tener un entrenamiento completo: "espero que decidan abrir pronto las albercas, porque así como los maratonistas tienen su corazón, sus músculos acostumbrados a trabajar a un cierto ritmo todo el tiempo y de repente les pidieron quedarse quietos, es una tortura, literal, el cuerpo de un atleta está acostumbrado a esa exigencia, a moverse en el agua durante horas a un nivel muy intenso, nos quitaron eso y fue duro. Creo que lo experimentamos todos, personas que trabajaban duro y se quedaron sin empleo, es muy duro, pero debemos tratar de salir adelante, estando enfocados en cosas que valgan la pena, para regresar al cien por ciento en cuando acabe esta pandemia".

Al día de hoy, los planes de Miguel indicaban que ya estaría haciendo sus maletas para partir rumbo a Tokio y participar en los Juegos Olímpicos, pero el animoso joven torreonense, le sonríe a la situación y se adapta a las circunstancias: "he aprendido que en la vida hay que hacer planes, estrategias, pero también hay que estar preparado para cualquier cambio repentino, tener la fortaleza mental para adaptarte a la situación y seguir caminando, seguir avanzando sin detenerte hasta la META, que en mi caso es el oro olímpico", sentenció.

25 AÑOS de edad, tiene el torreonense Miguel de Lara, que aspira a ser campeón olímpico.