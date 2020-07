"¿Quién no ha sufrido por amor?" cuestiona Ana Torroja en referencia a la emblemática canción de Mecano, Me cuesta tanto olvidarte, que a más de 30 años de haber salido sigue vigente.

José María Cano la compuso inspirado en una de sus exnovias, Uxia Martínez del Campo a quien dejó en momentos de confusión y ansiedad pese a lo mucho que la amaba. Cuando él quiso arreglar la situación era tarde y entonces nació la canción incluida en el disco Entre el cielo y el suelo.

La singular historia de la melodía circula en redes sociales y quién mejor para hablar de ella que Ana Torroja, quien con su particular voz la volvió un clásico. La española platicó con El Siglo de Torreón de la rola, de cómo ha llegado a aburrirse por el encierro originado por la pandemia del COVID-19 y de un concierto virtual que ofrecerá este 3 de julio a las 19:30 horas.

´¿Cómo estás?

Muy bien, gracias.

´Este viernes ofrecerás un showcase en vivo en redes sociales, ¿Cómo te sientes de reencontrarse con tus seguidores, ahora de forma virtual?

Me gusta porque de esta manera seguiré conectada con el público porque hasta ahora no sabremos cuándo volverán los conciertos y creo que se tardarán en regresar, entonces esta es una buena forma de seguir en contacto con el público y de llevar la música a casa. Espero que lo vean desde la comodidad de su casa.

´¿Vas a cantar tu nuevo sencillo, Cuando tú me bailas?

No me ha dado tiempo a preparar los arreglos, los cuales se tienen que aprender los integrantes de mi banda, pero para otro show que hagamos seguro lo cantaré. Estarán temas como Llama, canciones de mi carrera en solitario y otras de Mecano.

´Desde el inicio de tu carrera te hemos visto como una mujer que se arriesga, que no se queda con ganas de nada y que lucha por lo desea; con Llama y Cuando tú me bailas ahora le has apostado al género electrónico, ¿No es así?

No me gusta repetirme. He hecho muchas cosas, por aquí y por allá. Son muchos años ya de carrera y necesitaba algo que me motivara. Trabajé con productores electrónicos españoles como El Guincho y Alizzz y eso me hacía mucha ilusión. Esto ha sido un acierto pues han surgido cosas muy bonitas tras trabajar en este género.

´¿Definitivamente los conciertos en línea son un respiro en medio de esta pandemia que ha afectado tantos sectores como el de la industria del entretenimiento?

La música es una compañera de vida. Es una buena terapia o medicina, llámenlo como quieran, y en esta fase que estamos viviendo creo que ha sido muy importante para todo el mundo y como hemos tenido que parar los espectáculos, los conciertos virtuales es una forma de seguir conectados con nuestros seguidores; por medio de las redes podemos seguir compartiendo la música porque la música es para eso, para compartir.

´¿Podemos decir que la música ha sido tu fiel compañera en esta contingencia?

Definitivamente. La música forma parte de mi vida y la ejecuto, en este caso, me he dejado acompañar con ella, más como oyente. La disfruto en diversos momentos del día.

´Ustedes los artistas están acostumbrados a andar de arriba para abajo, ¿Cómo has lidiado con este encierro, te han dado ataques de ansiedad?

¡Uy sí!, recuerdo cuando era jovencita y pensaba qué quería estudiar, lo que tenía claro era que no quería un trabajo rutinario donde estuviera encerrada en una oficina viendo las mismas caras y las mismas paredes y bueno la vida me tenía preparada la sorpresa de entrar a la música.

"El hecho ahora de estar tanto tiempo en el mismo lugar, rodeada de las mismas cosas y haciendo cada día lo mismo que el siguiente, está siendo difícil. Hay días que me levanto ansiosa y otros en los que digo, 'otra vez lo mismo'".

´¿Consideras que la pandemia dejará una buena enseñanza al ser humano?

Espero que sí. No hay mal que por bien no venga. Estos golpes que nos da la vida, que en este caso ha sido duro porque ha afectado a muchas personas en su trabajo o han perdido la vida, espero que traigan cosas buenas. Anhelo que aprendamos de los errores y que aprendamos a respetar a quienes nos rodean aunque no sean parientes o amigos.

´México ya forma parte de ti, ¿No es así?

Siempre he tenido una parte mexicana. México siempre me ha encantado, desde la primera vez que puse un pie en este país me enamoré y me sentí como en casa. Ahora que vivo más acá en México y que conozco más personas, definitivamente lo amo más, con sus pros y sus contras.

´Ante lo políticamente correcto y con las canciones transgresoras de Mecano de los ochenta, ¿Cómo es enfrentarse a este nuevo orden de cuidar lo que se dice, hace un año en Operación triunfo quería quitar la palabra "mariconez" de la canción Quédate en Madrid

Veo esto como una falta de libertad y de expresión. Es verdad que he sido yo la misma que me he censurado, pero luego esas cosas las ves escritas y la gente las recibe de otra forma. El racismo sería algo que habría erradicar de la faz de la tierra.

"Para mí es algo que no es comprensible, no lo entiendo. Me encanta la diversidad en todos los aspectos, pero sí que es verdad que los tiempos cambian, cosas que antes no se veían mal ahora sí. Son muy importantes los contextos y el tono que se le da una palabra".

´En los últimos días ha trascendido la historia trágica de amor que originó que José María Cano escribiera Me cuesta tanto olvidarte, ¿Qué podrías decir de este tema tan emblemático para Mecano?

Quién no ha sufrido por amor, quién no sabe lo desgarrador que es un desamor y, por supuesto, es mucho más desgarrador cuando más joven eres porque no tienes las cicatrices. Es una canción en la que uno se da cuenta que acaba de perder alguien que era importante en su vida, aunque también he decir que cuando no tenemos algo, lo idealizamos y a lo mejor si volviera ese alguien lo volveríamos a alejar.

´¿Qué les dices a los laguneros?

Gente de Torreón…me encanta haber estado varias veces con ustedes, mientras vuelven los conciertos los espero este 3 de julio alas 19:30 horas en la página de Facebook de CitiBanamex.