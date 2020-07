Denuncian brote de COVID-19 en Centro de Salud de Gómez Palacio

Trabajadores del Centro de Salud Isauro Venzor de Gómez Palacio denunciaron que ya son más de 20 los casos positivos de COVID-19 entre el personal y que no se están siguiendo los protocolos establecidos ni con ellos como empleados de la Secretaría de Salud ni con los pacientes.

Aseguran que se están reciclando bancas y usan cubrebocas desechables. Muchos de estos trabajadores están laborando con carga viral, razón por la que el brote ya alcanzó, dicen, a la mayor parte de enfermeras y enfermeros, personal de intendencia, guardias y personal de Archivo. Incluso dicen que hay un contagio en la propia Jurisdicción Sanitaria N.º II que se encuentra a espaldas del edificio.

Una enfermera, quien pidió anonimato ante el temor a represalias, mencionó: "El jefe de la Jurisdicción Sanitaria N.º 02, Jorge Luis Candelas, dijo hace 15 días que no había ningún caso en el Centro de Salud y que todos eran casos sospechosos, que no había casos confirmados, pero son mentiras. Cuando él dio esa información a los medios ya había 8 casos únicamente entre el personal que ahí estamos", dijo la fuente.

Otra enfermera en las mismas condiciones mencionó que solicitan a las autoridades de la Secretaría de Salud que se hagan valer los protocolos establecidos, mismos que hasta el momento no se han respetado, como por ejemplo, que si un trabajador sale positivo a COVID-19 se vaya a casa por 40 días y no los 14 días que les otorgan para de inmediato presentarse a trabajar.

"Tan así que una persona de la Jurisdicción ya salió positivo y se fue 14 días, luego regresó y tuvo una recaída, tuvieron que mandar a esa persona de nuevo, y mientras, ya propagó el virus seguramente, así estamos todos", dijo la enfermera.

El personal del Centro de Salud asegura que pese a que han estado en contacto directo con los pacientes positivos de COVID-19, no les hacen todas las pruebas necesarias para la detección: "Estamos trabajando sin equipo, nos dan una bata desechable para toda la semana y un cubrebocas que tenemos que lavar cada dos días porque ya no hay más. Hablamos al sindicato para quejarnos y de plano ya no nos contestan las llamadas".

El personal asegura que fueron informados de que diariamente se iba a sanitizar el lugar y hasta el momento solo en dos ocasiones se ha hecho. También pidieron una "pistola" (un termómetro infrarrojo) para tomar la temperatura en los accesos, pero no se los mandaron, por lo cual usan uno que les prestó una doctora.

Afirman que actualmente ya casi todo el personal está enfermo y no los han mandado a casa.

La atención con los pacientes tampoco cumple con los protocolos. "Por ejemplo, el otro día fue un matrimonio de la tercera edad que tenía todos los síntomas de COVID-19 y no les quisieron atender los médicos; hasta donde sabemos, la prueba no se debe negar. Querían que se anotaran en una lista, pero si la persona ya va con síntomas es más importante hacerle la prueba a esa persona que a otras que no tienen síntomas. Los señores mejor se fueron", dijo otra enfermera, que asegura que en lo particular estuvo en contacto con pacientes que dieron positivo, pero ya no le han querido hacer nuevamente la prueba, por lo que tendrá que buscar por sus propios medios la manera de pagarla.

Además, no pusieron una cámara sanitizante para el acceso de los pacientes, únicamente para los empleados. Por esta razón el guardia de seguridad de la entrada, por donde pasan los pacientes, ya se enfermó también de COVID-19 y pusieron a otra persona en su lugar, que además es de la tercera edad.