Exigen reapertura de juzgados en Gómez Palacio

Una comisión de decenas de abogados litigantes protestaron afuera del edificio del Palacio de Justicia, frente a la plaza principal de Gómez Palacio, porque pese a que se había informado que las actividades se reanudarían a partir de este 1 de julio, finalmente el Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango intervino para evitar la reapertura, promoviendo, por una parte, un amparo; y por otra, el adelanto de las vacaciones de los trabajadores. Lo anterior bajo el argumento del riesgo de contagio de COVID-19.

Esta situación se da en una coyuntura donde las autoridades municipales ya autorizaron la reapertura de negocios como restaurantes bar, gimnasios, quintas, y canchas deportivas con aforos del 30 por ciento. Todos los giros deben acatar los protocolos establecidos para poder operar.

Gerardo Lara Pérez, en calidad de abogado de la Confederación Nacional de Abogados de México y presidente del Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna A.C. encabezó esta protesta pública, que suma los reclamos de más de 2 mil litigantes en toda la Comarca Lagunera por la no reapertura de los juzgados.

La situación además afecta muchos de los asuntos pendientes que tiene la ciudadanía. Algunos de ellos son justamente demandas de pensiones alimenticias. "Nos manifestamos aquí por la extensión de la suspensión de actividades por parte de juzgados y tribunales dependientes del Tribunal Superior de Justicia. Esto a pesar de que la semana pasada acordaron la reapertura para este día, primero de julio. Tristemente vimos que el lunes por la noche circuló en redes sociales un oficio donde el secretario de Salud en el estado de Durango recomendaba al presidente del Tribunal que siguieran cerrados los juzgados por 15 días más por los efectos de la pandemia. También vimos un amparo que presentó el Sindicato de los Tres Poderes al Servicio del Estado de Durango para no iniciar actividades", expuso Lara.

Mencionó que además el último día de junio, el citado sindicato llegó a un acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango para que adelantaran las vacaciones, que son del 1 al 14 de julio.

"Lo que no justificamos es que primero vinieran a engañarnos de que sí se iban a abrir los juzgados el día de hoy y esto obviamente no pasó. Ellos no se ponen a pensar en las necesidades de justicia que tiene la sociedad pero particularmente también los abogados litigantes quienes el 18 de julio cumplen cuatro meses sin poder trabajar porque están cerrados los juzgados y no se ponen a pensar de qué viven los compañeros. A lo mejor piensan que ellos no comen o que no tienen ninguna otra necesidad económica, por eso es la manifestación: para que de una vez por todas se reaperturen estos juzgados a favor de la sociedad pero particularmente de los abogados litigantes", dijo Lara.

Los juicios conllevan situaciones para los clientes de los abogados pues al estar detenidos los juzgados están en pausa todos los procedimientos y no hay solución para los mismos siendo la sociedad en general la que se ve afectada.

La Constitución, mencionó Lara, además establece como un derecho fundamental de todo ser humano el derecho al acceso de la justicia esta no se puede llevar a cabo con el cierre de los juzgados debido a que ese derecho no se puede ejercer.

Fue el pasado 29 de junio que el Consejo de la Judicatura recibió de parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango un oficio dirigido al doctor Esteban Calderón Rosas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el cual se expone la inquietud de los trabajadores al servicio de este sindicato con motivo del evento al reinicio de las actividades jurisdiccionales a partir del 1 de julio. Se le expuso que a nivel nacional, la Secretaría de Salud del Gobierno federal inició la fase 3 del coronavirus, y con ello el aumento de cifras de casos confirmados y fallecidos.

María del Carmen Villalobos Valenzuela, secretaria general del comité ejecutivo del mencionado sindicato, promovió ese mismo día un amparo y luego se acordó adelantar el periodo vacacional por casi 15 días a partir del día primero de julio.