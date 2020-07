Trabajadores del Centro de Salud apoyo del Estado

EXIGEN

Personal del Centro de Salud Isauro Venzor de Gómez Palacio denuncian que son ya más de 20 los casos positivos de COVID-19 entre el personal que ahí labora y que no se están siguiendo los protocolos establecidos ni con ellos como empleados de la Secretaría de Salud ni con los pacientes. Reciclan batas y cubrebocas desechables. Muchos de estos trabajadores están laborando con carga viral, razón por la que el brote ya alcanzó, dicen, a la mayor parte de las enfermeras y enfermeros así como personal de intendencia, guardias y personal de archivo, incluso un caso de la propia Jurisdicción que se encuentra a espaldas del edificio.

Una enfermera, quien pidió anonimato, mencionó: "El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 02, Jorge Luis Candelas, dijo hace 15 días que no había ningún caso en el Centro de Salud y que todos eran casos sospechosos y que no había casos confirmados pero son mentiras. Cuando él dio esa información a los medios ya había 8 casos", dijo la fuente.

Otra enfermera en las mismas condiciones mencionó que solicitan a las autoridades de la Secretaría de Salud que se hagan valer los protocolos establecidos, mismos que hasta el momento no se han respetado, como por ejemplo, el que si un trabajador sale positivo a COVID-19 se vaya a casa por los 40 días y no los 14 días que les otorgan para de inmediato presentarse a trabajar. El personal del Centro de Salud asegura que pese a que han estado en contacto directo con los pacientes positivos de COVID-19 no les hacen todas las pruebas necesarias para la detección.

"Estamos trabajando sin equipo, nos dan una bata desechable para toda la semana y un cubrebocas que tenemos que lavar cada dos días porque ya no hay mas", dice enfermera.

