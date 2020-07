Talina Fernández crea canal de YouTube tras quedarse sin empleo

Hace algunos días la actriz y conductora Talina Fernández dio a conocer que se quedó sin empleo y sin un sueldo fijo tras terminar su programa de radio luego de 22 años al aire.

"Me hablaron por teléfono y me dijeron ‘ya acabaste’, y ya. ¡Ya acabé!... Estoy buscando chamba, ¿ahí en Imagen no hay? En Imagen Radio podría haber, ¿verdad?... Imagínate, 22 años de mi vida ahí (en su programa de radio), era parte de mi vida, pero bueno, uno tiene que comprender que esto le ha pegado a todo el mundo y respetar las decisiones, ni modo, ahora a buscar chamba a mi edad", dijo durante entrevista en Sale el Sol.

Para buscar un sustento a sus 78 años de edad, Talina decidió abrir su canal de YouTube donde contará experiencias de su larga trayectoria en el mundo del espectáculo y otros temas.

Luego de crear su canal el pasado 29 de junio ya acumula más de 100 suscriptores.