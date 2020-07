Ana Bárbara revela que perdió a familiar a causa del COVID-19

A través de un video, Ana Bárbara compartió con sus fans que perdió a un familiar a consecuencia del COVID-19 y los invitó a cuidarse y protegerse con todas las medidas correspondientes.

"Hace una hora me enteré de un tío, que es esposo de una prima hermana de mi madre, en Mazatlán, Sinaloa, perdió la batalla contra el coronavirus. Es lamentable la cantidad de víctimas que está cobrando todo esto”, mencionó.

“Es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente a mí me ha pasado que digo: ‘Bueno, ya me voy a quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté’. No lo hagamos. Y si podemos estar la mayor parte del tiempo en la casa, y si tenemos que salir, bueno, regresar y tener todos los cuidados”, agregó.

De acuerdo a sus declaraciones se trató de un tío cercano, quien tras vivir algunas complicaciones por la enfermedad perdió la vida esta semana.