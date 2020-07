Se queda Torreón sin Subdelegación de Economía

La Secretaría de Economía del gobierno federal se va de Torreón y ahora solamente tendrá representación en Gómez Palacio, bajo el argumento de los recortes presupuestales y pese al apoyo que se ofreció de alojarles en un espacio, de parte de la Iniciativa Privada, para que no se afectara la competitividad en la ciudad.

Las oficinas en el bulevar Independencia, donde se encontraba la Subdelegación de Coahuila, fueron desocupadas y el mobiliario se trasladó a la Expo Feria del municipio vecino, donde está la Subdelegación de Durango, por lo que la indicación es que se fusionarán las áreas.

Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la Unidad de Atención Regional de La Laguna del gobierno de Coahuila, señaló que la oficina federal nunca solicitó apoyo al estado en términos de un lugar para operar, ante la falta de presupuesto federal para continuar con el pago de la renta en Torreón, sin embargo, indicó que el sector empresarial les hizo algunas propuestas para que no se fueran.

"No es lo más correcto quedarnos en Torreón sin una subdelegación, es importante la competitividad de la región, que los ciudadanos tengan donde realizar sus trámites, no podemos volver al centralismo", comentó, "estamos en una región, a final de cuentas, y la Delegación está en Saltillo, pero esta Subdelegación siempre estuvo en Torreón, se me hace ilógico que por ahorrar rentas, es un ahorro mal entendido".

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, (Canaco), refirió que desde hace tres semanas estuvieron en pláticas con el encargado de despacho y se le ofreció un espacio en las instalaciones de este organismo, pero finalmente se les informó que se mudarían a Gómez Palacio.

"Nosotros buscamos no perder la competitividad que da la Secretaría de Economía, los trámites, el padrón de importadores y todo lo que conlleva esta oficina, sí afecta a Torreón este cambio", expresó.

Por lo pronto, indicó que se envió un comunicado a la Confederación de Cámaras de Comercio (Concanaco) para que intervenga en esta situación, por lo que ya los titulares tuvieron un acercamiento con la Secretaría de Economía para que se evalúe el caso de Torreón.

"Vamos a pugnar porque se regrese la oficina", dijo.