Reviven sospecha de romance entre Adele y el rapero Skepta

Un comentario en Instagram reavivó las sospechas de que Adele y el rapero británico Joseph Adenuga, mejor conocido como Skepta, tienen un romance.

En una publicación que la cantante hizo en su cuenta, donde recordó su presentación en el festival de música Glastonbury en 2016, Skepta fue uno de los primeros en hacer un comentario que los seguidores consideraron muy íntimo:

"Finalmente tengo tu contraseña de Instagram", escribió el rapero, a lo que Adele respondió con unos emojis de corazón rojo y un guiño de ojo.

Ambos son originarios del barrio de Tottenham, en Inglaterra y en 2016 él declaró al periódico londinense "Evening Standard", que mantenía una relación estrecha con su compatriota.

"Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control", dijo en la entrevista, donde habló acerca de su relación con ella y el canadiense, Drake.

"Ella me habla sobre cómo van las cosas. Es una de las personas que conozco que, solo por su ejemplo, puedes moverte de cierta manera donde no estás invitando a la fama. Ella es la artista más grande del mundo, hermano, y no la ves en los periódicos", afirmó.

Los dos cantantes son muy reservados con sus vidas privadas, por lo que ninguno ha hecho ninguna declaración al respecto, sin embargo sí sostienen una relación de amistad desde hace varios años, por lo que con frecuencia son relacionados sentimentalmente, sobre todo después de que Adele afrontara su divorcio del filántropo Simon Konecki. En esta ocasión, incluso los fans sugieren que él fue quien tomó la foto que Adele publicó, en la sala de su casa.

El diario británico The Sun afirmó en 2019 que una fuente cercana a los dos artistas había confirmado que pasaron el cumpleaños de él en Londres.

"Han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial", dijo una fuente a dicha publicación.