¿Qué medidas preventivas seguir al regresar al gimnasio?

Aunque sea difícil de aceptar, lo cierto es que el regreso a la nueva normalidad trae consigo el riesgo de contagio en el exterior.

Tu rutina dentro del gimnasio, por ejemplo, pasará por alteraciones que te ayudará a prevenir el contagio del COVID-19. Aquí te dejamos algunos ejemplos:

Toma la mejor decisión para ti

En espacios como los gimnasios es mucho más fácil entrar en contacto directo con los fluidos de otras personas, por ello, si tu decisión es regresar a entrenar debes estar seguro de que eso es lo que quieres, ya que de lo contrario no te encontrarás de todo a gusto, lo que podría derivar males como ansiedad social. Si este es tu caso, tal vez no sea hora de regresar a este espacio, incluso aunque tus conocidos y amigos lo hagan.

Limpieza de aparatos

Aunque este punto es fundamental y los establecimientos deben estar preparados, lo cierto es que debes tomar precauciones por tu propia cuenta también. Lava tus manos al iniciar y al terminar, y procura llevar contigo tu gel hidroalcohólico y toallitas desinfectantes para limpiar los aparatos y pesas antes y después de usarlas.

Es importante recordar no tocarte la cara incluso si has seguido todas las indicaciones. Procura llevar tu toalla contigo y no depositarla sobre ningún aparato, si necesitas retirar el sudor de la cara hazlo exclusivamente con ella.

La clave es la distancia física

Seguramente a estas alturas ya mantengas tu distancia por costumbre, y aunque esto no quiere decir que un compañero no pueda acercarse o hablar contigo, no deben romper la distancia de un metro y medio a dos.

No dejes tu cubrebocas

Según los especialistas la mascarilla debe ir en tu cara desde que sales de casa, y si, también en los gimnasios y lugares cerrados, ya que respiras más y no estás al aire libre. Puede llegar a ser incómodo pero será un beneficio para tu salud.

Si tu cubrebocas llega a humedecerse debes cambiarlo inmediatamente, y si te cuesta hacer ejercicio con ella por problemas de salud, lo mejor será reconsiderar tu regreso al gimnasio, ya que si se debe a problemas respiratorios, incluso podría ser beneficiario para ti permanecer más tiempo en casa.

Entre menos tiempo pases aquí mejor

Aunque el regreso deberá ser escalonado, lo cierto es que entre menos tiempo pases en estos lugares cerrados mejor. Una de las recomendaciones es adaptar tu rutina con el fin de poder hacer una parte en el gimnasio y otra en tu casa, sabemos que no es lo que quisieras oír pero pasar mucho tiempo aquí puede ser peligroso.

Evita las clases grupales

Ya que son actividades colectivas donde se respira mucho, los expertos recomiendan evitarlas.Aunque dentro de esto también se debe tener en cuenta la disciplina que se vaya a practicar, no es lo mismo realizar zumba que yoga. Sin embargo, si deciden realizar alguna de estas es importante seguir los tres pasos básicos: uso de cubrebocas, distancia y una ventilación apropiada.

Riesgo en vestidores y zonas comunes

Los vestidores y las regaderas son áreas donde se acumulan las personas y fluidos. Aquí, la recomendación directa es báñate y cámbiate en casa. No te acerques a estas zonas de no ser totalmente necesario.