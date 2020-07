Sofía Reyes 'escapa de la cuarentena' y lanza tema con Piso 21

La cantante mexicana Sofía Reyes confesó en una entrevista que ha conseguido mantener su creatividad a pesar de la cuarentena. Gracias a ello, publicó la canción "Cuando estás tú" junto al grupo colombiano Piso 21, en un proceso de ahondar en sí misma y transmitirles positividad a sus seguidores.

La romántica canción de ritmos urbanos y bailables, que ya cuenta con más de 5 millones de visitas en YouTube después de 10 días, fue fruto de una amistad y de ganas de colaborar hasta que dieron con esta idea, compuesta por Piso 21 junto a otros compositores y sobre la que Reyes grabó su voz.

Después llegó la cuarentena y fue el momento ideal para publicar el tema.

"El reto más grande fue hacer el vídeo, porque nos grabamos solos en nuestra casa, pero fue interesante. Estoy contenta finalmente de compartir esta canción con el mundo porque amo Piso 21, es algo lindísimo compartir este sueño juntos", expresó la artista.

Asimismo, el próximo viernes 3 de julio publicará el tema "Whoppa" junto a Tinie Tempah y Farina, una canción "divertidísima y superdiferente" cuyo vídeo, uno de los favoritos de Reyes, dijo, fue grabado tres semanas antes de la cuarentena "con mucha gente" en Ciudad de México.

Asimismo, en abril vio la luz el tema "Gotta be patient" junto a Michael Bublé y Barenaked Ladies, algo que le causó mucha ilusión.

Como se puede ver, las colaboraciones no han parado para Reyes a pesar de la cuarentena, y es que la mexicana está muy enfocada en trabajar con más gente y no le parece negativo hacer música con otras personas, sino que se deja llevar por su intuición.

"Yo creo que es la intuición. Estoy enfocada en eso y si siento que es, pues es, sin reglas ni nada. Siento que si escuchas una canción que te gusta ya está, hay que hacerla", comentó.

Reyes considera que ha conseguido mantenerse activa y creativa en este periodo gracias a trabajar para conocerse a sí misma y enfocarse en lo más importante.

"Llevo tiempo intentando aprender a soltar las cosas que no están en mis manos y esto es una. Prefiero vivir al momento y he estado más enfocada en el crecimiento personal, he estado leyendo, aprendiendo a producir y a grabar mis voces, haciendo cosas que en otro momento no habría hecho por estar a la carrera", detalló la cantante.

Y desde ese lugar de tranquilidad se ha sentido preparada para compartir con sus seguidores temas no solo relacionados con la música, sino también sobre conocimientos que ha ido adquiriendo y sobre los que ya se siente segura para hablar.

"Me da miedo opinar sobre temas y no tener una base para poder defender mi punto. Pero finalmente lo sentí en mí y creo que vine al mundo para, con mi voz, poder compartir más amor. Primero hay que trabajar internamente y es como si yo tuviera un tesoro que no puede ser solo para mí", explicó.

Por esto, a través de su música quiere compartir cómo percibe el mundo, recordar que las cosas negativas que suceden lo hacen "por falta de amor", y agradecer tener la capacidad de crear música con la que "plantar semillitas" en las conciencias.

"Al final del día la música es la forma más fácil de recibir", terminó, a la vez que contó que esta disciplina la inspira y la libera a ella misma, sea desde un lugar después de toda una noche de fiesta o entre las cuatro paredes de su casa, donde últimamente disfruta mucho de su soledad.