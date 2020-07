'Regreso de Renato Ibarra avalaría actos de violencia de los futbolistas'

Mucha polémica se ha levantado por el posible regreso de Renato Ibarra a las filas del América, después de haber agredido a su expareja Lucely Chalá, lo que lo llevó al reclusorio, para días más tarde salir en libertad después de alcanzar un acuerdo.

Lucely Chalá ha sido criticada por aceptar este convenio, en vez de ir hasta las últimas consecuencias, pero para Claudia Pedraza, doctora en ciencias políticas por la UNAM, se ha perdido de vista lo importante en el tema:

"Por qué en vez de preguntar por qué las mujeres perdonan a sus violentadores, no nos preguntamos ¿por qué le pegaba? La solución era muy sencilla: no violentes. El ojo del huracán está en que esta mujer aceptó, no en lo que el hombre hizo. Nadie cuestiona porqué Renato ofreció dinero, porqué un abogado ofreció dinero", cuestiona.

La vuelta del ecuatoriano al plantel de las Águilas, "Sería avalar que los futbolistas pueden cometer los actos de violencia que se les antoje, no sólo de violencia de género, sino de muchas más. El mensaje que la FMF y los clubes darían al avalar la violencia contra las mujeres, es que la ven como normal, que es comprensible, que se vale".

Además, sería "una incongruencia que el América, que acaba de lanzar una campaña de inclusión para reivindicar los derechos [de la comunidad LGTB], reintegre a la cancha a un jugador como Ibarra, no tendría sentido y ahí nos daríamos cuenta de que no importan los derechos, sino la buena imagen".