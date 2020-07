Contexto lagunero

Con el confinamiento muchas familias alrededor del mundo buscan desesperadamente técnicas efectivas para manejar el caos en casa. Una solución ya probada y que funciona muy bien es lo que se llama desarrollo familiar ágil.

Todos sabemos que los padres que trabajan se enfrentan a muchas presiones. El Families and Work Institute -Instituto de Familias y Trabajo, centro sin fines de lucro dedicado a la investigación de los cambios en las familias, el trabajo y la comunidad-, preguntó a mil niños “Si se les concediera un deseo sobre sus padres, ¿Qué pedirían?”. Cuando les preguntaron a los padres que predijeran la respuesta de los niños dijeron “Pasar más tiempo con nosotros”. Estaban equivocados. La respuesta general de los niños fue: que sus padres estén menos cansados y estresados. ¿Cómo podemos reducir ese estrés y ayudar a las familias a ser más felices?

Durante 15 años, Bruce Feiler, colaborador del New York Times y escritor de seis libros consecutivos catalogados como más vendidos, investigó lo que da respuesta a esta difícil pregunta y publicó su hallazgo en uno de sus libros: The Secrets of Happy Families -Los secretos de las Familias Felices. La reducción del estrés en las familias para que sean más felices está basada en una filosofía de solución de problemas empresariales llamada desarrollo ágil.

El desarrollo ágil fue inventado en 1993 por Jeff Sutherland basándose en el estudio de gestión de equipos de los maestros Hirotaka Takeuchi eI kujiro Nonaka. En el desarrollo ágil, las ideas no fluyen solo de arriba hacia abajo, como tradicionalmente se hacia, sino que también fluyen de abajo hacia arriba y se ponen en práctica en tiempo real. La pieza central es la reunión semanal que se basa en la toma de decisiones compartida, la comunicación abierta y la adaptabilidad constante.Tales reuniones son fáciles de replicar en las familias.

Testimonio de la familia Rodríguez: Los Rodríguez son una familia común con su parte de problemas familiares comunes. El padre, David, es un desarrollador de software; Leonor es una madre que se queda en casa. Cuando iniciaron con el desarrollo ágil, sus cuatro hijos tenían entre 10 y 15 años de edad. Como muchos padres, estaban atrapadas en esa tensión interminable entre el hogar soleado y tranquilo fluido en el que aspiraban vivir y el agotador y desgarrador en el que vivían. Dice David “Intenté todo y me desesperaba” Leonor dijo “Pensé que con amarlos todo funcionaría, pero no funcionaba”.

Sin embargo, lo que los Rodríguez hicieron después, fue sorprendente. En lugar de recurrir a sus padres, a sus compañeros, o incluso a un profesional, aplicaron las técnicas del desarrollo ágil que David había aprendido en su trabajo de software. Las técnicas funcionaron muy bien para su familia, “Cuando mi esposa, Leonor y yo adoptamos este proyecto en nuestra casa, las reuniones familiares semanales se convirtieron rápidamente en la idea más impactante que introdujimos en nuestras vidas desde el nacimiento de nuestros hijos.

¿Qué se hace en las reuniones semanales familiares? Todos se reúnen alrededor de la mesa a una hora cómoda para todos y, siguiendo el modelo ágil, se hacen tres preguntas: ¿Qué ha funcionado bien en nuestra familia esta semana?¿Qué no funcionó bien en nuestra familia esta semana?¿En qué vamos a acordar hacer esta semana? Y dejar que las ideas fluyan de abajo hacia arriba, de la misma manera que de arriba hacia abajo.

1. Empoderar a los niños. Nuestro instinto como padres es dar órdenes a nuestros hijos. ¡Y, además, normalmente tenemos razón! Pero como todos los padres, rápido descubrimos que, decirles a los hijos lo mismo una y otra vez no es necesariamente la mejor táctica. La lección más grande que aprendimos de nuestra experiencia con prácticas ágiles es revertir la cascada de ideas tan a menudo como sea posible. Científicos de la Universidad de California y otras universidades encontraron niños que planean su propio tiempo, establecen metas semanales y evalúan su propio trabajo, construyen su corteza prefrontal y otras partes del cerebro que les ayudan a ejercer un mayor control cognitivo sobre sus vidas. Estas llamadas «habilidades ejecutivas» ayudan a los niños a autodisciplina, evitando distracciones y sopesando los pros y los contras de sus elecciones. Al participar activamente en la decisión de sus propias recompensas y castigos, los niños se vuelven más.

2. Los padres no son infalibles. Los investigadores han descubierto que los equipos empresariales más eficaces no están dominados por un líder carismático. Más bien, los miembros de equipos particularmente eficaces pasan tanto tiempo hablando entre sí como con el líder, se reúnen cara a cara regularmente, y todos hablan en igual medida. Una cosa que funciona en las reuniones familiares es que los niños pueden decir lo que quieran, incluso sobre los adultos. Decir si sienten que el padre ha vuelto de un viaje y no vuelve a tomar la rutina de la casa, o si mamá no ha sido amable esa semana, este es un lugar seguro para expresar su frustración».

3. Flexibilidad y evolución. Otra suposición que los padres suelen hacer es que tenemos que crear algunas reglas generales y atenernos a ellas indefinidamente. Esta filosofía supone que podemos anticipar cada problema que surgirá a lo largo de muchos años. Un principio central del sector tecnológico es que si hoy estás haciendo lo mismo que hacías hace un año, estás haciendo algo mal. Los padres pueden aprender mucho de esa idea, evolucionar y ser flexibles.

Intenta el desarrollo ágil en la familia.

