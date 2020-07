Desafía a la OMS Patricia Navidad

De nueva cuenta, la actriz Patricia Navidad ha dado de qué hablar en redes sociales. Esta vez ha arremetido contra la Organización Mundial de la Salud.

"La OMS advierte que 'lo peor está por venir'. Sigan creyendo todo, sigan obedeciendo todo sin cuestionar, y sigan 'pensando', que su salud y vida les importa a la OMS, organismo de intereses privados. SI, LO QUE VIENE ES PEOR!!", posteó en su Twitter generando decenas de respuestas de sus seguidores, algunos atacándola y otros apoyándola.

Hace unos días, Navidad causó revuelo en la red por decir que no cree en el coronavirus y que no piensa usar cubrebocas cuando salga de su casa.

"No uso bozal ni cubre-bocas. No obedezco a leyes ni a órdenes que violen mi dignidad humana y recorten mis derechos, libertades y garantías individuales. Soy libre, conciente, responsable y respetuosa de los que si lo usan, no voy a lugares ni con personas que pidan usar bozal", redactó.

La actriz de telenovelas de igual manera puso en duda las medidas de protección adoptadas en todo el mundo para frenar los contagios.

"Supongamos que fuera 'pandemia', aún así no tendrían porque encerrar a las personas sanas, sólo aislar a los infectados y enfermos, los demás continuar el curso natural con precauciones necesarias. NO SE JUSTIFICA EL PARO DEL TRABAJO Y PRODUCCIÓN DEL PAIS NI NUESTRO SECUESTRO".

La artista de 47 años externó que pasar el día a día con miedo no es vivir y aseguró que seguirá besando y abrazando a su gente..

"Vivir con miedo no es vida, tener miedo a morir es lo mismo que tener miedo a vivir, nadie somos eternos, el miedo nos limita a disfrutar plenamente de la vida, de los que amamos y nos aman. Nunca dejare de abrazar y besar a los que amo sólo porque el gobierno o la OMS lo digan".

"Exactamente, la peor 'pandemia' que estamos viviendo en estos momentos es Psíquica, producto del miedo y la ignorancia de nuestros pueblos y con apoyo de noticias terroristas de los medios de comunicación y el gobierno, bombardeo de información de terror las 24 horas del día", acotó.