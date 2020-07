Coronavirus afecta a equipos de la NBA

Los Nuggets de Denver indicaron que cerraron su centro de entrenamiento después de que dos integrantes del equipo que viajarían a Orlando dieron positivo por coronavirus este fin de semana. Una tercera persona dio positivo esta semana. Los tres son asintomáticos, informaron los Nuggets ayer.

Los 35 integrantes del grupo de viaje incluyen a jugadores, entrenadores y personal.

También ayer, el gerente general de los Pelícanos de Nueva Orleáns, David Griffin, dijo que tres jugadores del equipo dieron positivo del padecimiento COVID-19 y permanecerán en cuarentena hasta que las pruebas muestren la viabilidad de que se reincorporen a la actividad del conjunto sin contagiar a otros.

No está claro si los Nuggets volverán a abrir sus instalaciones antes de que viajen a Orlando el 7 de julio para reanudar la temporada que se interrumpió a mediados de marzo debido al virus que ha cobrado la vida de más de 128 mil personas en Estados Unidos.

Los 22 equipos que retomarán la temporada el 30 de julio regresaron a sus centros de entrenamiento la semana pasada. Jugadores, entrenadores y empleados han sido sometidos a continuas pruebas mientras se preparan para reiniciar la campaña.

Hace una semana, una persona con conocimiento de la situación informó que la superestrella de los Nuggets Nikola Jokic, uno de los cuatro jugadores que promedian 20 puntos y 19 rebotes, dio positivo por el virus mientras estaba en Serbia.

El entrenador del equipo Michael Malone reveló recientemente que dio positivo por anticuerpos de COVID-19 y que cree que se infectó en marzo.

El 30 de julio, cuando regrese la temporada en el complejo Wide World Sports de ESPN en Disney, los Nuggets tendrán una foja de 43-22, juego y medio detrás de los Clippers de Los Ángeles, quienes ocupan el segundo lugar, y con juego y medio de ventaja sobre Utah, que se ubica en el cuarto puesto en la lucha por la postemporada dentro de la Conferencia Oeste.

Spencer Dinwiddie y DeAndre Jordan revelaron que han dado positivo por el coronavirus, con lo que los Nets de Brooklyn podrían quedarse sin sus dos titulares cuando se reanude la temporada de la NBA.

Jordan informó que no acompañará a los Nets en Florida. Dinwiddie dijo a The Athletic que padece síntomas y no tiene claro si podrá estar en Disney. Al menos seis jugadores de los Nets han arrojado positivo por el virus. Los otros cuatro casos fueron detectados en marzo, cuando Kevin Durant confirmó que fue uno de los afectados.

Ambos jugadores dijeron que dieron positivo al volver a Nueva York para reincorporarse al equipo. Algunos jugadores se marcharon de la ciudad, que era un foco del brote cuando la NBA interrumpió la temporada.

Dinwiddie señaló que dio negativo por el virus en múltiples ocasiones tras volver a Brooklyn y participó en algunas prácticas. Pero acabó dando positivo, y describió que tiene fiebre y malestar de pecho.

Su ausencia sería un duro golpe para los Nets, por su magnífico rendimiento esta temporada por la baja de Kyrie Irving debido a lesiones. Promedia 20.6 puntos.

Los Nets mantienen una diferencia de medio juego sobre Orlando por el séptimo lugar de la Conferencia del Este. Se medirán contra el Magic el 31 de julio en su primer partido tras la reanudación.