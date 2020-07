Wendolee saca la casta lagunera ante problemas

La cantante lagunera, Wendolee, ha luchado contra los estereotipos de belleza desde que era muy jovencita y ahora enfrenta discriminación al ser una latina que radica en Estados Unidos.

La egresada de la Primera generación de La Academia platicó vía zoom con El Siglo de Torreón de cómo ha enfrentado tales problemáticas.

"Llevo enfrentando esto durante 18 años que fue cuando inicié mi carrera. He aprendido mucho, no me quejo de lo que me ha tocado vivir; al contrario, he podido sacarle siempre el lado amable y el provecho a las cosas.

"Gracias a las redes sociales podemos darnos cuenta de las mujeres reales. Ahora vemos, por ejemplo, youtubers que son normales y tienen defectos, siendo exitosos. Hay una apertura, pero todavía hay mucho qué hacer".

La también actriz reveló que hubo momentos en su vida en los que no se sentía valiosa por los comentarios negativos que recibía de los "haters". "Deje ir oportunidades en la vida que eran muy buenas. Muchas personas me decían que no tenía el cuerpo para ser artista y que no cantaba bien, sin embargo, afronté todo estoy y ya he sacado discos, soy mamá, hice una película importante y hasta me volví bailarina".

Wendolee comentó que motivada a ayudar a otras mujeres con conflictos similares, creó el canal de Youtube denominado Gordibuenas Fit Club.

"Creamos contenidos para mujeres con tallas plus. Quisiera que todas halláramos fuerza y nos enfocáramos mejor en los talentos que tenemos como seres humanos y que nos hacen ser únicos".

La oriunda de Torreón lamentó el racismo que se vive en Estados Unidos y que ella misma ha atestiguado.

"No solo soy una latina que vive en la Unión Americana, sino que estoy casada con un afroamericano. He escuchado historias de la familia de mi esposo y no son nada bonitas.

"Creo que hay que hacer acciones, más que protestar o quemar cosas, debemos aportar algo todo mundo. Podemos empezar con los niños inculcándoles una buena educación".

Por otro lado, "Wendo" anunció que se encuentra embarazada de nueva cuenta.

"Ha sido una sorpresa muy bonita. Batallamos mucho para tener a nuestro primer bebecito -Harrison- y sí queríamos tener un segundo, pero no pensamos que pegara tan rápido".

La artista informó que actualmente promueve su nuevo disco de nombre Del otro lado.

"Este álbum lo estuve trabajando por muchos años. Es trabajo de todo un equipo. Es un material lleno de canciones hermosas, el primer sencillo se llama Solo menea, para que lo escuchen".

La intérprete también anunció que el 25 de julio ofrecerá un concierto virtual con sus excompañeros de la Primera Generación.

"Vamos a estar presentando un show muy bonito y bohemio desde las casas. Vamos a cantar y a chismear bastante, nos van a poder preguntar lo que sea".