Evaluarán si hubo deserción escolar durante contingencia sanitaria en Coahuila

Autoridades educativas realizarán una evaluación para ver si hubo deserción escolar en los niveles Media y Superior del estado de Coahuila durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Francisco Manuel Osorio Morales, subsecretario de Educación Media y Superior en el estado dijo que en la educación presencial, normalmente hay un 8 por ciento de abandono escolar en bachillerato mientras que en educación superior se tiene un registro del 3 por ciento.

El funcionario señaló que para frenar la deserción escolar, se están implementando cursos remediales en toda la entidad aplicando un estricto protocolo sanitario y con grupos de no más de diez alumnos.

"El abandono escolar es una de las principales preocupaciones de nuestro secretario de Educación y de todo el sistema educativo, precisamente estos cursos remediales son para que todos los alumnos que no se pudieron conectar y que están en riesgo de deserción escolar, sean atendidos. Esperamos que no aumente la deserción escolar por motivo de que se no pudieron conectar o por motivo de que no asistieron a las clases presenciales", aseguró.

Señaló que el sistema educativo de Coahuila ha tenido que adaptarse durante la pandemia del coronavirus y que derivado de ello, se ha capacitado a docentes y estudiantes para trabajar bajo un modelo "híbrido".

"La forma de trabajar híbrida vino para quedarse, en todos los niveles de educación. Vamos a trabajar en una forma presencial y en una forma en línea pero también tenemos que atender al 100 por ciento de los estudiantes y atenderlos con calidad", comentó.

Finalmente, declaró que la instrucción fue que los cuatrimestres y semestres concluyan en línea y que tentativamente y dependiendo de las condiciones sanitarias, las clases presenciales para la educación Media y Superior estarían arrancando el próximo 7 de septiembre.

Clases híbridas

