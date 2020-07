Contemplan ampliar programa Uno por Uno en Lerdo

La Comisión de Vialidad analizará la posibilidad de ampliar el programa Uno por Uno, pese a que reconocen la falta de cultura para respetar esta nueva modalidad para circular por el Centro de Lerdo, que busca dar mayor fluidez en una de las vialidades con mayor carga vehicular.

"Lo que falta es cultura vial del uno por uno", reconoció Tadeo Julio César Toledo Herrera, titular de Tránsito y Vialidad en Lerdo, quien comentó que es sobre todo en las llamadas horas pico, donde se requiere la presencia de un agente para reforzar esta nueva modalidad, que consiste en dar el pase a un vehículo de la avenida y otro de la calle.

Pese a ello, dijo que desde antes de la pandemia del COVID- 19 se planeaba ampliar hasta la calle Cuauhtémoc por la avenida Matamoros, pero se suspendió. Actualmente solo funciona en el cruce de la citada avenida por la calle Hidalgo.

"Sí está funcionando. Lo estamos evaluando nuevamente con la Comisión de Vialidad para ver si lo extendemos, lo habíamos parado por la contingencia del COVID, lo retomaremos", anunció el titular.

En sesión, la comisión analizará ampliar el programa Uno por Uno hasta la calle Cuauhtémoc pero desde la calle Guerrero, es decir, se trata de cinco cuadras a las que se les estaría dando fluidez a través de esta nueva mecánica.

"Lo estamos checando porque es una calle muy transitada (la avenida Matamoros) por los camiones, estamos checando, por eso lo vamos a platicar, por lo que son las áreas de rebase, tenemos el detalle de ahí", comentó el funcionario municipal.

El director de Tránsito aseguró que desde la puesta en marcha, en el mes de marzo, no se han registrado accidentes. "No hemos tenido accidentes pero aún hay mucha falta de cultura, entonces sí por lo general hay horarios que sí se debe poner un oficial, a las horas pico para que esté dando vialidad, hay gente que no son de Lerdo y no están enterados y se sacan de onda".

Asimismo, dijo que dentro de las pláticas con los comisionados, se abordará el tema de posibles sanciones para los automovilistas que no respeten dicho funcionamiento vial.

"Se debe tener alguna sanción para la persona que se llegue a sorprender que no está respetando el uno por uno, es una de la parte que vamos a platicar para ver qué tipo de sanción vamos a llegar a tener en esos casos", recalcó el titular.