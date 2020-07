Lalo España defiende el humor

La pandemia del coronavirus, además de problemas como el racismo y clasismo que en fechas recientes se han incrementado han hecho que la sociedad se encuentre bastante sensible.

Algunos comediantes, influencers y standuperos han sido señalados por críticos e internautas debido al humor que manejan considerándolo hiriente, sin embargo, para Eduardo España la situación se ha ido a extremos.

"Por supuesto que debemos ser respetuosos, pero creo que todo esto se está yendo a un extremo fuerte, todo es fobia, es acoso. Debemos analizar muy bien lo que hacemos, lo que decimos y ser muy cuidadosos.

"En el caso de La parodia buscamos que los televidentes se la pasen muy bien, sabemos bien que nuestro público es familiar", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

El actor platicó justamente de la llegada a Las estrellas de la tercera temporada de La parodia, la cual ha sido bien aceptada por audiencia.

"Estamos muy contentos. Es un momento especial que vivimos en México y el mundo y creo que el buen humor siempre es bien recibido por el público. Queremos que la pase bien la gente con el programa", sostuvo.

Sobre las primeras emisiones de la tercera entrega, que rindieron tributo al fallecido Héctor Suárez e imitaron el anuncio que hizo Luis Miguel de Uber, España comentó que recibieron buenos comentarios en las redes sociales.

"Estamos haciendo esto con mucho amor y entrega. Creo que estamos dando nuestro mejor esfuerzo y el p´´ublico lo ha percibido, nos faltan dos domingos más de programas ( 5 y 12 de julio)".

El artista reveló cuáles personajes realizará en el programa producido por Reynaldo López.

"Van a ver a 'Margara Francisca' en acción, ya la verán. Hay cosas de la nueva normalidad, voy a hacer a Pepillo Origel", externó.

El comediante reveló que han grabado La parodia con todas las medidas necesarias para evitar contagios de COVID-19.

"Me siento en novela de ciencia ficción. Hay divisiones en las mesas del comedor, todo el tiempo nos ponemos gel antibacterial y los cubrebocas solo nos lo quitamos para grabar escenas".

España informó que le apena bastante todo lo que ha generado la pandemia, sin embargo, consideró que ha servido para que muchas personas, entre ellas él, se quedaran en casa y valoraran lo que tienen.

"Me apena mucho lo que está ocurriendo, pero creo que esto nos ha llevado a disfrutar de nuestros hogares. En mi caso he leído, he cocinado, he hecho muchas cosas que ya no realizaba".

En cuanto al teatro, manifestó que por ahora no hay planes debido a la contingencia. "Será difícil que retome pronto mi monólogo -Felices- porque los teatros la tendrán muy difícil cuando vuelvan a abrir por las medidas sanitarias".

Sobre Héctor Suárez, España comentó que definitivamente marcó su carrera.

"Me motivo a dedicarme a la actuación y al humor. Él fue y será alguien fundamental en historia del humor en México y Latinoamérica".

Por otro lado, Lalo expresó que también se encuentra grabando una nueva temporada de Vecinos, proyecto que se ha vuelto un clásico en la República Mexicana.

"Estamos por cumplir 15 años de transmisiones. Vecinos es como una familia de trabajo, tiene una universalidad muy particular porque es un programa que ven niños, jóvenes y abuelitos. El 19 de julio se estrenará esta nueva entrega de Vecinos, hicimos 16 capítulos".

Lalo España recordó que cuando ha venido a la Comarca Lagunera se ha sentido como en casa, por lo que desea volver en cuanto se pueda.

"Les agradezco su apoyo. Les mando toda mi buena vibra a la gente de La Laguna, ya tengo muchas ganas de comer gorditas y nieve Chepo".