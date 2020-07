Posponen regreso al Tribunal de Justicia

Luego de las manifestaciones, inconformidades y gestiones realizadas por el gremio de los abogados, mismas que llegaron al acuerdo de que las labores en el Tribunal Superior de Justicia del Estado se reanudarían este 1 de julio tras 100 días de cierre, parece que van a tener que esperar otros 15 días más.

Y es que la Secretaría de Salud emitió un comunicado dirigido al titular del Tribunal, Esteban Calderón Rosas, en el que recomienda postergar dos semanas más la suspensión de actividades.

Sin embargo, para los abogados adheridos a las diferentes barras y colegios del gremio, esta situación es algo premeditada: "la Secretaría de Salud sabía desde la semana pasada que íbamos a reiniciar las labores jurisdiccionales en todo el estado, es incomprensible e inaudito que hasta el domingo y el lunes en la tarde se avisara apenas a los magistrados, el titular del poder judicial, cuando ya tenía conocimiento de eso".

Esto lo dio a conocer el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A .C. Enrique Gamero Luna, quien además dijo que esta situación es una burla para la sociedad que es la que lamentablemente se ve afectada por el tema de la justicia, "porque la adminsitración de justicia en Durango está detenida.

Respecto al comunicado emitido por Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado, Gamero señaló que: "no es posible que el sercretario le sugiera al titular del Poder Judicial que no abra las instalaciones, cuando es una actividad esencial que se está violando, pero cómo es posible que tiendas, restaurantes que no son esenciales, estén operando. Es inadmisible e incomprensible, esto no abona a nada".

Dijo que existe "una actitud hostil, de prepotencia, de arrogancia e ineptitud por parte del titular del Poder Judicial ante la ya clara salida del titular, que tanto daño le ha hecho a Durango".

Recordó que Durango ocupa los últimos lugares en impartición de justicia, cuando en años anteriores el Tribunal era de los primeros, "hoy es un caos".

Comentó que ayer sesionaría el pleno del Tribunal de Magistrados, "en donde se va a ventilar esto precisamente".

Sin embargo, recordó que se tenía un acuerdo previo para reactivar labores a partir de este 1 de julio, lo que obliga a los magistrados a que sea respetado.