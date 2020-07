La comedia norteamericana pierde al gran Carl Reiner

Carl Reiner, el ingenioso y versátil guionista, actor y director que se abrió camino como "secuaz" del humorista Sid Caesar y saltó al frente de la comedia como creador de The Dick Van Dyke Show (El show de Dick Van Dyke) y como un hombre serio en la película de Mel Brooks2000 Year Old Man, falleció. Tenía 98 años.

Reiner murió el lunes por la noche de causas naturales en su casa en Beverly Hills, California, dijo su asistente, Judy Nagy.

Fue uno de los hombres más queridos de la industria del espectáculo, y un rostro bienvenido en la pantalla chica y grande, en la troupe de Caesar en los 50, como el jefe gruñón con peluquín "Alan Brady" en The Dick Van Dyke Show y en películas como The Russians Are Coming, the Russians Are Coming (¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos!) e It's a Mad, Mad, Mad, Mad World (El mundo está loco, loco, loco, loco).

En años recientes, integró la pícara banda de estafadores en las películas Ocean's Eleven (La gran estafa) protagonizadas por George Clooney y apareció en documentales que incluyen Broadway: Beyond the Golden Age e If You're Not in the Obit, Eat Breakfast.

Dirigió películas como Oh, God! (¡Dios mío!), protagonizada por George Burns y John Denver; All of Me (Mi otra mitad), con Steve Martin y Lily Tomlin; y la comedia de 1970 Where's Poppa? (¿Dónde está papá?).

Estaba especialmente orgulloso de sus libros, entre ellos Enter Laughing, una novela autobiográfica llevada luego al cine y a Broadway; y las memorias My Anecdotal Life, publicadas en 2003. Relató su infancia y su viaje creativo en el libro de 2013 I Remember Me.

Pero muchos recuerdan a Reiner por The Dick Van Dyke Show, una de las series más populares de todos los tiempos de la TV estadounidense y un modelo de reparto coral, comedia física e ingenio atemporal y afable.

Seguía a Van Dyke como un guionista de comedia para televisión que trabajaba para un jefe exigente y excéntrico (Reiner) y vivía con su esposa (Mary Tyler Moore en su primer gran papel) y su joven hijo a las afueras de Nueva York, en el suburbio de New Rochelle.

"El show de Van Dyke es probablemente el más emocionante de mis logros porque fue muy, muy personal", dijo Reiner una vez. "Era sobre mí y mi esposa, viviendo en New Rochelle y trabajando en el programa de Sid Caesar".

Reiner es el padre del actor y director Rob Reiner.

La primicia de su deceso apareció el martes en el cibersitio de farándula TMZ. Varios artistas lamentaron el fallecimiento del reconocido actor.

Trayectoria

