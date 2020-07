Karla Panini no dará una disculpa pública

La controversial presentadora Laura Bozzo, regresó a la televisión mexicana con su nuevo programa Laura sin Censura, tras cuatro años de ausencia en la pantalla, teniendo como invitados a la polémica pareja Karla Panini y Américo Garza.

El pasado lunes 29 de junio, debutó por la señal de Unicable la primera emisión del 'show' donde la abogada peruana entrevistó a través de una videollamada a Panini y Garza, quienes insistieron en la versión de la que han venido hablando desde hace semanas respecto a que iniciaron su romance cuando él ya estaba separado de Karla Luna y que la "exlavandera rubia" aclaró las cosas con ella para quedar en paz antes de que falleciera.

"En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores", dijo Panini al inicio de la entrevista que se realizó de forma remota.

Según Panini, lo que más le dolió del escándalo que se desató fue el haber perdido a una amiga, "luego perder la credibilidad de la gente, porque estaba acostumbrada a los aplausos, a que todo mundo se quisiera tomar una foto conmigo".

Reveló además, que durante su convivencia laboral en Las Lavanderas, se dio cuenta que tenían "el mismo pensamiento del futuro, la misma idea de la familia".

Asimismo, lamentó el no haber hablado antes y que su examiga y compañera en Las Lavanderas entendiera que lo suyo con Américo fue una traición, y aseguró: "No empezamos a tener esta relación de noviazgo cuando ella tenía el cáncer". Panini dijo no saber quién le comentó a Luna que ella y Américo tenían un romance desde mucho tiempo atrás, pues no fue así. Insistió en que ella afrontó sus errores con Luna y volvió a descartar que tenga que ofrecer una disculpa pública. "Si ella estuviera aquí nada de esto estaría pasando porque ella ya había superado esto, ya había tenido otras parejas, había quedado en paz", aseguró.