A dos años del triunfo de AMLO

A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República y su llamada Cuarta Transformación, distintos actores políticos y ciudadanos de la Comarca Lagunera opinaron sobre su gobierno.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que lejos de generar unidad, el actual gobierno ha fomentado la división.

Criticó las formas en las que el presidente López Obrador se dirige a la ciudadanía, catalogando a quienes le favorecen como aliados y a quienes discrepan como "opositores o conservadores".

"Todos hemos visto cómo ha sido un gobierno que en vez de generar unidad entre los mexicanos, nos ha dividido en buenos y malos, liberales y conservadores, etcétera. Un gobierno no puede ser una forma donde al ciudadano se le divida, en donde se gobierna para unos y no para otros. Yo lamento mucho esta forma, este estilo de estar provocando permanentemente, señalando como si la sociedad estuviera dividida", expresó el presidente de Torreón.

Agregó que los tiempos actuales requieren de unidad entre todos los actores de la sociedad, por lo que ese tipo de discursos desde la silla presidencial no son de "ayuda a nada".

El alcalde también criticó que el Gobierno federal envíe mensajes que desalienten la inversión privada, tanto extranjera como nacional, en momentos en los que el país requiere de generación de empleos, esto a la par de cancelación de proyectos de infraestructura que le "han costado a la nación mucho dinero", mientras se hacen "por capricho" otras obras que pueden ser útiles, aunque no elementales.

Para el alcalde de Ciudad Lerdo, Homero Martínez Cabrera, los principales retos que deberá enfrentar el presidente Andrés Manuel López Obrador en este segundo semestre del año son el tema de salud, económico y de seguridad, para evitar los menos estragos posibles causados por la pandemia del COVID- 19. Dijo que este año de gobierno ha sido difícil debido al tema de la contingencia sanitaria.

"Yo creo que es un tema de análisis profundo donde todos estamos inmersos hoy en día. Al propio presidente de la República le ha tocado un año difícil porque el tema del COVID nadie lo teníamos previsto ni como autoridad ni como ciudadanos, entonces es en un escenario internacional. Yo creo que el presidente no previó para este 2020 y nadie esperábamos los efectos", comentó.

Asimismo, dijo que para este segundo semestre deberá tomar decisiones importantes como el atraer inversión extranjera a fin de reactivar la economía nacional.

"Hoy en día es un tema de salud pero mañana en el siguiente semestre serán temas económicos, y tercero pueden ser problemas de seguridad, ese es el gran reto que yo siento que el presidente tendrá, además deberá tomar decisiones fuertes. Necesitamos, por ejemplo, inversión extranjera, eso es determinante para reactivar la economía nacional, que haya flujo de efectivo en la balanza de pagos que maneja la economía de México y que eso permita que el día de mañana se mejora los ingresos que haya fuentes de empleo y que haya flujo de efectivo en la calle".

Por su parte, empresarios en la Comarca Lagunera consideran que más allá de la promesa de terminar con la corrupción, no se han tomado las decisiones encaminadas a mejorar la economía en el país y con ello, la calidad de vida de la población.

"No hemos sentido el respaldo, al contrario, nos hemos sentido perseguidos, la toma de decisión ha sido equivocada, se ha ahuyentado la inversión con señales contrarias, hasta cierto punto se ha estigmatizado a las empresas", explicó Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Refirió que no se han observado beneficios tangibles para La Laguna en esta administración, por el contrario, se ha afectado por determinaciones como lo relativo a los acuerdos que desalientan el uso de energías limpias.

"Ya ahorita, desgraciadamente, lo que pedimos es que no estorbe, ya nuestra esperanza no es que nos ayude, sino que ya no nos siga hundiendo con sus declaraciones", expresó.

Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), señaló que durante la pandemia fue evidente que no se tomaron las decisiones acertadas de parte del Gobierno federal, lo que desencadenó la actual crisis económica al no existir apoyos para el sector privado. "Lejos de apostar al crecimiento, utilizan la bandera de la corrupción pero no ha habido detenciones importantes, salimos de los 25 países más atractivos para invertir, se han pedido inversiones muy importantes, hay un panorama poco alentador, de mucha preocupación e incertidumbre ", dijo.

Humberto Rodríguez, presidente de la Cámara de la Construcción (CMIC), dijo que el gobierno de López Obrador es un "golpe bajo" para el sector, lo que ha ocasionado que las empresas de este ramo prácticamente estén en "terapia intensiva", al borde del cierre.

"No tenemos respuesta del Gobierno federal para inversión, todo está en el sur ahorita, además hay incertidumbre en la iniciativa privada por las acciones que se han tomado, no hay inversiones, las están aguantando por esta falta de certeza", comentó.

"Estamos muy abandonados por el presidente en La Laguna", expresó.

Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara de Restaurantes (Canirac), dijo que ha fallado el mandatario en su relación con las empresas, incluso las pequeñas, a quienes tampoco se apoyó durante la pandemia y, por el contrario, se "despilfarran" recursos en ayudas sociales. "Se regala dinero a la gente, algunas sí lo requieren pero muchas no, son programas que no ayudan en nada pero sí son un gasto enorme, en lugar de canalizarlo de forma más adecuada, en el marco de la situación, que se pudiera reactivar la economía", dijo.

Por su parte, hay opiniones divididas de los ciudadanos sobre los resultados obtenidos en estos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algunos consideran que la situación del país no ha cambiado en nada e incluso dijeron que está peor. Otros dicen que en dos años es imposible que cambie un sistema plagado de corrupción.

"Yo siento que todo está igual, la verdad no he notado un cambio significativo, en la economía, en la infraestructura o en la seguridad. Lo único que cambió fueron los gobernantes, está igual como lo dejó el gobierno anterior" manifestó Herzon, de 24 años.

Armando, de 26 años, consideró que tal vez se empiece a ver la mejoría en el país en términos económicos al final del sexenio o incluso en las siguiente administraciones, que es el tiempo estimado para que se terminen algunos proyectos que están en proceso como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la Refinería. "Esto puede traer algo significativo, pero no a corto plazo y en el tema de la seguridad yo creo que está igual, porque la curva no ha crecido tanto, pero tampoco hay mejoría", consideró.

"Cuando menos está tratando de quitar la corrupción, nomás que le ponen zancadillas, incluso de su mismo partido, porque vienen de otros partidos, como del PRI o del PAN y es que él no sabe de todo lo que está pasando" dijo el señor José Luis.

Porfirio, un adulto mayor, dijo que en dos años es muy difícil cambiar el "desastre" que dejaron administraciones pasadas y que durante 80 años se encargaron arruinar al país.

"Dos años no es nada para que López Obrador haga algo, es más, ningún presidente. Es imposible cambiar el sistema que crearon en 80 años y ellos están criticando que no ha hecho cuando ellos en tantos esos años tampoco hicieron nada", opinó.