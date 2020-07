Reportan grave por COVID-19 a Toño Mauri

Luego de que la semana pasada Toño Mauri revelara que él y su familia dieron positivo a COVID-19, hoy al actor lo reportan en terapia intensiva debido a dicho padecimiento. "Me siento bien, relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día estás bien, otro día te sientes aplastado. En general creo que he tenido suerte porque me he estado checando mi oxigenación y estoy bien, entre 95 y 96, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto cambie y haya que correr", aseguró en aquel entonces el actor al programa "Despierta América".

Sin embargo, hoy martes durante la emisión de "El Chismorreo", que conduce Martha Susana y Fabián Lavalle, se aseguró que el actor de "Simplemente María" y "Mi segunda madre" ya estaba hospitalizado y en terapia intensiva. "Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de COVID-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar; entonces lo hospitalizaron", comentó Susana. Lavalle completó la información al decir que el fin de semana, Mauri ya tenía fiebre y empezó a sentirse muy mal y por eso fue llevado al hospital donde ahora se encuentra según él es un estado muy delicado. En días pasados, el hermano de Graciela Mauri todavía pudo comentar que sus padecimientos comenzaron con un fuerte dolor de cabeza, de cuerpo y malestar en general, por lo que había pensado que se trataba de una gripe normal, sin embargo decidió realizarse la prueba en la que salió positivo. "Nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho", aseguró el histrión quien no supo en qué lugar pudo haber contraído la enfermedad él y su familia.