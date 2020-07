Chivas firme con el objetivo de calificar evitando el repechaje

El regreso del futbol mexicano en su torneo de liga trajo varios cambios en el formato de competencia, entre ellos, la implementación del repechaje, donde del lugar 5 al 12 pelearán por uno de los 4 boletos a cuartos de final.

Algunos clubes aumentan las posibilidades de calificar, otros, como las Chivas Rayadas de Guadalajara, elevan las aspiraciones de buscar quedar en la parte alta de la tabla.

Hiram Mier, defensa central del Guadalajara, no siente relajación tras la ampliación de sitios en liguilla, sino todo lo contrario. En la institución rojiblanca buscarán quedar en los primeros lugares, para evitar disputar la fase de repechaje.

"En lo personal te puedo decir que no me relaja porque no pienso estar en el 12, 11 o 10. Yo me pongo como meta estar siempre en los primeros lugares, al final hay más oportunidad, más espectáculo, por algo se tomó la decisión, pero en lo personal te puedo decir y como institución que es chivas no vamos a relajarnos ni pensar en calificar en el 12 o en el 8, queremos siempre estar en los primeros lugares".

El objetivo no cambia y ahora, tras haber cortado su buen torneo anterior a causa de la pandemia, el hambre y las ganas por pelear el título han aumentado en el redil, donde hay optimismo de cara al siguiente certamen.

"Siempre es una de las metas estar en liguilla, el torneo anterior veníamos haciéndolo bien estábamos luchando, ahora no será la excepción. Sé que vamos a regresar con más ganas de las que teníamos, sé que estaremos en liguilla, peleando el campeonato, la titularidad la peleo semana con semana para tratar siempre de estar en el 11 inicial".