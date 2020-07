Telegram pagará multa millonaria por su criptomoneda Gram

Hace unos meses Telegram había tomado la decisión de dejar atrás su plataforma de criptomoneda Gram, pero el tema no está finiquitado la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) les acaba de imponer una multa millonaria. Las autoridades explicaron que para resolver los cargos de violación de las leyes federales de valores han ordenado a Telegram que devuelva más de 1.2 mil millones a sus inversores y pague una multa de 18.5 millones.

Como explica The Next Web, en agosto del año pasado, Telegram prometió que su moneda Gram, que operaría con una estructura descentralizada similar a Bitcoin, estaría lista para el 31 de octubre de 2019. Debido a que la iniciativa nació en gran medida a partir de una ronda de inversión de 1.7 mil millones en 2018, Telegram dijo que si no hubiera entregado Grams a fines de octubre, devolvería el dinero de los inversionistas.

Unos meses después, en octubre, la SEC decidió intervenir obteniendo una orden de restricción temporal contra la empresa. La agencia dijo que Telegram no registró la oferta en su oficina, y dado que ve a Grams como valores, acusó a la compañía de tecnología violar la Ley de Valores de 1933. Luego, en marzo, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York emitió una orden judicial preliminar para prohibir la entrega de Grams. Y ahora la SEC ha emitido su juicio final.

"Las empresas nuevas e innovadoras pueden participar en nuestros mercados de capitales, pero no pueden hacerlo en violación de los requisitos de registro de las leyes federales de valores", dijo Kristina Littman, jefa de la unidad cibernética de la división de aplicación de la SEC. La SEC decidió que Telegram tiene que devolver los fondos a los inversores y notifique las futuras ofertas digitales".

Telegram, mientras tanto, aceptó la penalización sin admitir o negar cualquier irregularidad. Todavía no está claro si Telegram insistirá en su iniciativa Gram en el futuro, si lo hace, sin duda lo hará bajo la atenta mirada de la SEC, como ha sucedido en otros casos, por ejemplo con Libra, la moneda de Facebook, que se ha enfrentado a un intenso escrutinio por parte de los funcionarios, lo que ha provocado retrasos continuos en su lanzamiento.