Viudo de Hiromi comparte por primera vez fotografía con su bebé

El viudo de Hiromi, Fernando Santana compartió un momento conmovedor y triste a la vez, en sus redes sociales al subir una fotografía cargando a su hija Julieta. El que fuera esposo de la cantante que se dio a conocer en La Academia reveló lo qué sintió cuándo cargó a su bebé por primera vez y que desafortunadamente también perdió la vida como su mamá cuando dio a luz.

"Ella es mi hermosa Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa", escribió. El también cantante reveló que nunca quiso cargar a un recién nacido hasta que él fuera padre, ya que le daba miedo que le pasara algo a los niños, y lo que sintió fue indescriptible. "Siempre me esperé para cargar un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que solo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primer bebé que cargué recién nacida..." Y como todo buen padre que cuida a sus hijas, Santana cerró así: "Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas eh, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita... Te amo Julietita".

Por supuesto que las reacciones no se dejaron esperar y sus seguidores así como también amigos y familiares le escribieron sensibilizados por tan emotivas palabras. "Me hiciste llorar, pero ten por seguro que Dios te dará la dicha de disfrutar a tus princesas por la eternidad, las promesas de Dios son eternas", "Es una hermosa foto que está llena de sentimientos. Una bella princesa. Seguro ella siente tu amor hasta el cielo porque ese amor es infinito y hermoso. Te mando un abrazote", entre otros.

En la mente y en el corazón de Fernando Santana sigue Hiromi y así lo ha demostrado, ya que cada vez que puede comparte fotos de momentos que ellos vivieron juntos o cuando la cantante lucía un embarazo muy adelantado arriba de un escenario.