Verónica Toussaint explica la razón por la que salió de ¡Qué importa!

"Hay una frase que para mí es super importante 'hagan todo lo que tengan que hacer para ser felices' y yo ahí ya no era feliz entonces me moví, porque me estaba robando paz", declaró la conductora Verónica Toussaint sobre su salida del programa ¡Qué importa!, durante un "live" en su canal de Youtube.

La conductora explicó que el viernes subió a las 11 de mañana un mensaje en sus redes sociales, donde anunciaba que esa noche se despediría del programa "¡Qué importa!", entonces sus seguidores se volcaron en insultos hacia su compañera Sofía Rivera Torres culpándola de su renuncia, porque días antes el periodista Alex Kaffie ya había dicho en su columna que había problemas entre ellas.

"Me parece super injusto que una decisión que tomé, muy pensada y a conciencia, se reduzca a que fue un pleito de mujeres, Sofía no tiene nada que ver con mi decisión, esto tiene que ver con un tema de congruencia no estaba haciendo y comunicando lo que yo quiero. Sofía y yo nunca nos peleamos, nunca tuvimos una confrontación".

Toussaint comenta que se dio cuenta que estaba siendo incongruente con lo que piensa y hace, cuando durante las grabaciones del programa La culpa es de la Malinche, su compañera Alexis de Anda le comentó que hacía chistes machistas; entonces cayó en la cuenta que llevaba 10 años haciendo el programa de radio La corneta y cuatro en ¡Qué importa!, donde siempre estaba rodeada de hombres comenzando por conductores titulares Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, alias "El Estaca".

"Para mí era complicado discernir cuando un chiste era misógino o machista, se los juro que de repente no es tan fácil verlo porque estamos tan acostumbrados a decir cosas como ‘ay ya pareces nena’, entonces como es nuestra manera de actuar, así crecí y así fui educada en la escuela o el trabajo, era complicado ver que yo también estaba haciendo chistes que atentaban de diferentes maneras".

Pero lo que terminó de conflictuarla fue su ingreso al programa Qué chulada hace cuatro meses, donde comparte cuadro con Marta Guzmán y Mariana H y cuyo público es en su mayoría es femenino; porque se empezó a cuestionar qué tan válido era en el día estuviera dando mensajes positivos y en la noche haciendo chistes "bullying".

"Pensé ¿será momento de tomar una decisión de renunciar así en pleno COVID, cuando la gente está perdiendo sus trabajos y yo voy a renunciar por un tema de congruencia? Era un tema que me andaba persiguiendo por las noches".

A esto se sumó que en el programa ¡Qué importa! se dejaron de hacer sketches y sólo se dedicaba a dar notas de espectáculos, algo que ella sintió como un estancamiento en su carrera, porque ya no se estaba haciendo crítica social y política con un humor inteligente.

"Está bien es una etapa, se cierra y ya está tampoco pasa nada, vieron la despedida y que padre lo que dijeron Eduardo y 'Estaca', porque fueron super honestos y amorosos conmigo, entonces que bien que puedas dejar un proyecto con tanto amor y con entendimiento. Soy muy afortunada de poder decidir el rumbo de mi trabajo, no me corrieron, no mi hicieron malas caras, me estoy yendo por mi gusto y mi propio pie".

Entre los planes que tiene Verónica de hoy en adelante, es enfocarse en generar contenido para su canal de YouTube, el cual abrió desde el mes de marzo pero no había tenido el tiempo para impulsarlo; ahora hablando de los temas que le interesa y de la manera que mejor le parezca, según explicó en su live.