Nos ha dividido: alcalde de Torreón sobre la 'Cuarta Transformación'

A dos años del triunfo en la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador y su llamada "Cuarta Transformación", el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que lejos de generar unidad, el actual gobierno ha fomentado la división.

Criticó las formas en las que el presidente López Obrador se dirige a la ciudadanía, catalogando a quienes le favorecen como aliados y a quienes discrepan como "opositores o conservadores".

"Evidentemente las expectativas que generó este cambio, pues todos hemos visto como pues ha sido un gobierno que, en vez de generar unidad entre los mexicanos, nos ha dividido en buenos y malos, liberales y conservadores, etcétera, o sea un gobierno no puede ser una forma en dónde al ciudadano se le divida, en dónde se gobierna para unos y no para otros, yo lamento mucho esta forma, este estilo de estar provocando permanentemente, señalando pues como si la sociedad estuviera dividida".

Zermeño señaló que los tiempos actuales requieren de unidad entre todos los actores de la sociedad, por lo que ese tipo de discursos desde la silla presidencial no son de "ayuda a nada", citó el caso del Ayuntamiento de Torreón en el que se procura una administración que sirva a la totalidad de la población, esto sin importar sus ideologías y pensamientos políticos.

"Los gobernadores tenemos que gobernar para todos, yo gobierno para todos, para ricos y pobres, para jóvenes y para viejos, para quienes creen en una religión y los que no creen, para quienes militan en partido o no militan, no puedo gobernar (solamente) para mis amigos, para quienes piensan como yo, yo puedo defender mi manera de pensar, pero no puedo atacarte a ti porque pienses de otra manera, esto no me parece sano".

El alcalde de Torreón también criticó que el Gobierno Federal envíe mensajes que desalienten la inversión privada, tanto extranjera como nacional, en momentos en los que el país requiere de generación de empleos, esto a la par de cancelación de proyectos de infraestructura que le "han costado a la nación mucho dinero", mientras se hacen "por capricho" otras obras que pueden ser útiles, aunque no elementales.

