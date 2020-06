Las palabras tienen la palabra

DRAMA, EL DE LA Y GRIEGA

Existe un famoso y romántico bolero en el que todos los versos empiezan con la letra 'y', la que nosotros llamamos "griega". ¿Y el título de la canción, cuál es? Pues Y… Así se llama: Y.

Bueno ¿y?, me preguntará usted, como diciendo ¿eso, a qué nos conduce? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué me lo mencionas? ¿qué es lo que te propones? ¡Habla, habla ya!

Era sólo una forma de introducir el tema porque hoy quiero hacerle algunos comentarios acerca de esa letra tan especial, la y griega, la vigesimoctava letra del alfabeto español, una letra que parece presentar características de bisexual porque no se decide por ser vocal ni consonante y es las dos cosas a la vez.

A ver. Vamos a hacerle un análisis clínico: la y griega no es vocal. ¡Claro que no! Las únicas vocales del alfabeto son las cinco superconocidas: 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', el burrito sabe más que tú. Esas son las cinco vocales que Cri Cri puso a desfilar para que hasta los niños más burritos se las aprendieran. Entre esas cinco vocales, no se encuentra la y griega. La flaca que va con la gorda "O" es la i latina.

Haciendo un poco de historia, nos encontramos con que la y griega nació muchos años antes que el pueblo griego. De hecho, los que la inventaron fueron los egipcios. Esa sería razón suficiente para que no anduviéramos por ahí adjudicándole el gentilicio de griega. Sin embargo, ya nos acostumbramos, ya se nos quedó y en estos casos los académicos terminan por doblar las manitas. Así que la "y" está aceptada como griega y griega se queda, aunque sea por nacionalización.

Bueno, pero ¿por qué le empezamos a atribuir esa nacionalidad que no tiene? ¿Quién empezó a decir que era griega y por qué? Lo que pasa es que llegó a nosotros a través de la cultura griega… Ahora sí empezamos a comprender, ¿verdad?

Lo curioso es que no somos los únicos que traen ese error alfabético. Los alemanes y los franceses también le llaman y griega, así que "mal de muchos, consuelo de los que sufren y adoración de la gente".

El apodo se lo pusieron los latinos, antepasados de los romanos, porque ellos fueron los que la tomaron de los griegos. Al principio de la adopción, daba lo mismo escribir una palabra con i latina que con y griega, pero a partir del siglo XVI, ya empiezan a surgir las dudas de que si se vale o no se vale y había quienes pedían: ¡bueno, ya, defínanse!

Por fin, allá por 1815, la Academia Española dejó establecido en qué casos la y griega tiene sonido vocal y en cuáles tiene sonido de "ye". Pero de repente, uno de los académicos dijo: "Es que entonces vamos a tener que modificar un sello con el que el rey firma sus reales despachos, porque dice 'Yo, el Rey' y aquella dificultad les pareció insalvable para definir los sonidos de la y griega… y nos dejaron en un mar de confusiones, por los siglos de los siglos, amén.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Raquenel Garza: ¿Que significa la palabra histeria según su raíz etimológica?

LE RESPONDO: La palabra histeria deriva de histerós que es el útero porque antiguamente se pensaba que ahí era donde se originaba.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Soy aquel cuyas letras eran vistas por los ciegos y cuyas palabras eran oídas por los sordos.