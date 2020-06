La explosión del folk urbano de Laura Guevara

Hace dos años y medio México recibió con los brazos abiertos a una cantautora venezolana que tuvo que desenraizarse de su tierra debido a la delicada situación política por la que atravesaba su país. Y es que en su lugar de origen su voz se hacía escuchar por medio de sus melodías, pero también a través de la protesta; fue su activismo político la que la llevó a presenciar la muerte de un joven en medio de una manifestación, ese suceso le activó la idea de que tenía que irse, pues si se quedaba, corría el peligro de que sus canciones no fueran escuchadas más allá de su frontera.

Fue así que Laura Guevara encontró en tierra azteca un lienzo en blanco para comenzar a delinear su propuesta musical, que en su voz se caracteriza como un folk urbano. Ella acuña este término para hablar de su género musical que mezcla las sonoridades del rock y el pop con géneros tradicionales latinoamericanos.

"Yo me alimento del folklore latinoamericano pero lo hago que suene más a la ciudad, que suene más como digerible. Hago también canción de autor, pero digamos que mi canción esta dentro de este género que es folk urbano", mencionó la artista por medio de una charla telefónica que mantuvo con El Siglo de Torreón en la que aparte de sus nuevos proyectos se vinculó al origen y recordó que sus existencia siempre ha estado ligada a la música.

"En mi casa la música siempre ha sido muy importante, entonces desde niña ha reinado. Mis papás son melómanos, también tuve la fortuna de estudiar en un colegio musical, lo que me permitió desde chiquita tener una formación académica, estuve tocando violín y me formé en una coral muy importante en Venezuela y yo comienzo a componer desde muy chiquita".

La pequeña Laura exploró jugando, escribía y luego le recitaba las letras a la grabadora que su papá le prestaba, "todo el tiempo estaba haciendo melodías, letras y canciones nuevas y yo me formé entonces primero como en la parte coral, la parte de piano y ya de grande cuando estaba en la universidad, estudié cine, es cuando empiezo a compartir las canciones que yo compongo desde que soy muy pequeña, porque antes no me animaba a compartir mis canciones, cuando comienzo a compartirlas, empieza a crecer mi proyecto de forma muy orgánica, de forma muy espontánea", compartió.

El destino hizo lo suyo y el talento de Guevara conectó con otras ideas y sobre todo la llevó al país donde actualmente trabaja puntual en su nuevo material discográfico.

Cuando la cantante arribó a la Ciudad de México dijo "al principio me reuní con mucha gente, luego por cosas mágicas del destino, empecé a armar mi banda con puros músicos mexicanos, hay uno que es de Sonora, otro de Monterrey, y otro que es de la Ciudad de México y fui armando mi equipo de trabajo poco a poco, mientras conocía más gente y empezaron a abrirse puertas de festivales, así he ido creando contenido y haciendo canciones, compartiendo la música con la gente, ha sido la verdad muy bonito cómo me han recibido con tanto cariño y con tanta apertura que se han conectado con mi música".

Y es que su voz tiene una personalidad muy particular, porque puede llegar a tonos muy oscuros y profundos, pero también a notas muy agudas y luminosas. En su esencia vive la tradición de las grandes voces femeninas de la canción latinoamericana.

Cabe destacar que como parte de su trayectoria ha cantado de invitada con artistas como Amigos Invisibles, Desorden Público, Okills, Las Migas, Vinilo versus, Gaélica, Espumas y Terciopelo, Silvana Estrada, Guaco, el Pollo Brito, Memo Morales y compartido escenario con artistas como Monsieur Periné, Caloncho, Café Tacuba, Siddharta, Tessa ía, Daniela Calvario y Carolina Ross, entre otros.

Asimismo vivió giras en España (2015, 2019), Colombia (2016, 2017), Venezuela (2015, 2016, 2017), Panamá (2017) y México (2018,2019). Entre los festivales en los que ha impregnado su talento se encuentran el Tecate Location en Torreón MX (2019), el Chintololo Fest en Ciudad de México (2019), el Atypical Fest en Coahuila,MX (2018), Texcoco Beer Fest MX (2019), Festival de Cantautores VZLA (2016, 2013) y Festival Caracas en Contratiempo VZLA (2014).

Sobre sus letras, la cantante venezolana dijo que el amor, la esperanza, la fuerza interna, la crítica contra el abuso de poder, la diversidad y la alegría son temáticas importantes en sus canciones.

Para ella, expresó, hacer música es su propósito y lo que la salva "lo bueno de tener el don de hacer canciones es que en los momentos duros y los momentos feos terminan volviéndose canciones y los momentos hermosos terminan volviéndose canciones. Entonces como que las canciones son mi forma de procesar lo que pasa, siento que la música es una gran compañía, es mi propósito".

Pasión, fuerza y alegría, son las palabras que usa para describirse, y justamente esos tres ingredientes se funden como la base principal de cada uno de sus materiales. Hasta el momento contabiliza la hechura de dos discografías: Laura Guevara (2016), el cual fue mezclado por Fidel Goa, ganador del Grammy Latino 2013 por el Álbum Rock La vida boheme; y el En vivo (2013), mismo que fue grabado en el Festival de Cantautores 2013 en Caracas Venezuela.

Sobre el tercer material, puntualizó que tiene planeado salga a la luz en los primeros meses del presente año, por lo pronto, dijo, ella se mantiene a la orden de la inspiración y de las hojas en blanco.