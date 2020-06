Julián Gil explica cómo lograrán quitarle a su hijo

A través de un video compartido en sus redes sociales, Julián Gil explicó cómo Marjorie de Sousa logrará quitarle la patria potestad de su hijo Matías, entre las razones enlistó: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

El actor aseguró tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías. "¿Ustedes saben yo por qué me fui de México? Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y a mí se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando", expresó.

El argentino explicó que aunque ahora tiene la patria potestad del niño, no puede convivir con él, pues ésta sólo lo obliga a dar pensión.

"Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre", lamentó visiblemente molesto. Gil dijo estar seguro que pronto le notificarán que perdió la patria potestad, sin embargo, eso no cambiará que él siempre será el padre de Matías.

"Ante un juez del Tribunal de México puede que yo Julián Gil pierda la patria potestad, y la voy a perder, pero hoy, mañana y siempre voy a ser el padre de Matías".

Julián Gil se refirió al comunicado que Marjorie de Sousa dio a conocer a los medios, en el que explica que ella y su hijo han sido las víctimas

"Vean el comunicado, hay que ser muy cínico".

En éste, la actriz asegura que ha tomado la decisión "más difícil de su vida", sin escribir que se refiere a la patria potestad.

"Esta es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Pero, como madre, estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías. En los hechos, mi hijo y yo seguimos siendo rehenes de una estrategia legal y mediática, misma que responde a intereses oscuros que en ningún momento han considerado el bienestar de mi hijo. A pesar de que ya existe una sentencia en la que se establece con claridad los derechos de Matías, esta ha sido apelada manteniendo nuestras vidas en pausa. Necesitamos romper, de una vez por todas, ese círculo de chantaje y manipulación", se lee en el comunicado.

Finalmente, en el video de casi 15 minutos de duración, el actor adelantó que se está realizando un diario para que Matías, en su momento, conozca la historia desde el punto de vista de su padre, y agradeció que toda esta problemática se haya dado en la era de las redes sociales, porque de esta manera, su hijo podrá conocer la verdad en el futuro.