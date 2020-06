Niega el Kremlin pagos a talibanes

El Kremlin negó ayer que hubiera pagado dinero a los talibanes para asesinar a militares estadounidenses en Afganistán, como informó el diario The New York Times.

"Estas afirmaciones son una mentira", aseguró a la prensa local Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Peskov aludió a la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que nadie le informó de los supuestos pagos y tachó al NYT de "diario de noticias falsas".

"Lamentamos nuevamente que medios de prensa internacionales, anteriormente importantes, respetados y de alto nivel, no tengan remilgo en publicar cada vez con más frecuencia bulos", dijo el representante del Kremlin, quien señaló que esto daña el "renombre y prestigio" del periódico.

Además, precisó que el presidente ruso, Vladímir Putin, aún no ha tratado dicho asunto con su homólogo estadounidense.

"Nadie ha sido más duro con Rusia que la Administración de Trump", dijo el mandatario estadounidense.

El periódico neoyorquino, que cita fuentes oficiales, señaló que algunos militantes islamistas o elementos criminales asociados con ellos han llegado a recibir pagos rusos.

Al respecto, los talibanes informaron el domingo desde Kabul que, en las casi dos décadas de guerra en Afganistán, nunca recibieron ayuda militar de otros países, incluido Rusia.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aseguró ayer que "no hay consenso" en la inteligencia estadounidense sobre la veracidad de las alegaciones de que Rusia ofreció dinero a milicias vinculadas a los talibanes a cambio de matar a fuerzas de la coalición internacional en Afganistán.

"No hay consenso dentro de la comunidad de inteligencia sobre estas acusaciones y, en efecto, hay opiniones en desacuerdo de algunos en la comunidad de Inteligencia respecto a la veracidad de lo que se informa", afirmó McEnany. Según la portavoz, la veracidad de las acusaciones "continúa siendo evaluada".

El rotativo agregó que funcionarios estadounidenses llegaron a esa conclusión hace meses y la transmitieron a la Casa Blanca, que ha discutido qué hacer en respuesta, pero que por ahora no ha dado ningún paso.

Por su parte, Donald Trump, aseguró este fin de semana que no había sido informado al respecto e instó a The New York Times a revelar "su fuente anónima", que consideró que posiblemente sea una persona que ni siquiera existe.