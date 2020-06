Analizan perfiles de cara a proceso electoral

El presidente estatal del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, confirmó que el partido ha iniciado ya la búsqueda de sus perfiles, mujeres y varones, para los cuatro distritos de la región y particularmente de Gómez Palacio. "Ya hemos comenzado un análisis o diagnóstico. Estamos platicando con todos los que pudieran eventualmente tener interés en participar o que el partido considera que pueden jugar en alguna elección", aseguró. Dijo que serán renovados los comités seccionales y escucharán a los priistas para poder seleccionar a los mejores cuadros.

El exalcalde de Gómez Palacio, Ricardo Rebollo, al hacer uso de la palabra, invitó a sus correligionarios a valorar las oportunidades que el PRI les ha ofrecido: "A todos los que estamos aquí, el partido nos ha abierto diferentes espacios y así tenemos que reconocerlo. Es el PRI, no un grupo o una persona", enfatizó.

No obstante, también "regañó" hasta a los regidores que no son de su grupo. La molestia expresada por Rebollo fue que regidores del PRI, como Francisco Bardán y Aidé Román, quien se encontraba en el recinto, hacen posicionamientos contra el Gobierno municipal sin formar un bloque con los otros regidores priistas. Román contestó a Rebollo, que en lo particular está haciendo lo que debe hacer como regidora y como militante. Rebollo dijo que no estaba enojado, que así habla él, y pidió mas compromiso con el instituto político.

Lo cierto es que a ningún regidor de ningún partido, incluyendo a todos los del PRI, en el cabildo de Gómez Palacio se le impide hacer propuestas, posicionamientos o señalamientos de forma particular o en bloque por afinidad, por lo cual, la misma oportunidad que han tenido Bardán y Aidé de hacer señalamientos, la han tenido los otros regidores del PRI, quienes en las sesiones de cabildo han sido mesurados durante casi un año que lleva la administración de la alcaldesa Marina Vitela.

Ayer el presidente del PRI en el estado también reforzó la idea de que la fracción priista en el Cabildo debiera funcionar como un solo bloque opositor: "Hoy lo constatamos con el llamado que hace Ricardo Rebollo para que todos sean un solo bloque y ser consecuentes con lo que el partido les da. Esperamos que ahora que Juan Moreno es presidente se pueda lograr esa unidad que durante este primer periodo por así decirlo no hemos logrado en el cabildo de Gómez Palacio".