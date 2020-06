Alimentos para combinar sus nutrientes

Jugar con las combinaciones de alimentos es algo delicioso, pero además es algo que puede resultar sumamente nutritivo, pues hay algunos ingredientes que juntos forman un mix nutritivo que puede servir para diferentes propósitos.

Por ello, te traemos algunos alimentos que puedes combinar para que tu cuarentena se vuelva muy nutritiva y cuando sea hora de salir de nuevo, tengas todo lo necesario para enfrentarte al mundo exterior.

Aunque de hecho, estas combinaciones son bastante saludables en cualquier temporada del año y, seguramente encontrarás alguna que se adapte a tus preferencias gustativas, hay mezclas dulces, saladas y combinadas.

Este delicioso snack resulta ser bastante saludable siempre y cuando no se consuma en exceso, y el chocolate empleado sea negro, ya que es el que contiene una mayor cantidad de nutrientes y es libre de azúcar. Según un artículo publicado en la Revista Chilena de Nutrición, además de estar asociado con el aporte de energía, el chocolate negro es una gran fuente de antioxidantes, cuestión que es complementada con los beneficios de la fresa, entre los cuales destaca la protección de las células frente al daño oxidativo, según afirma la Fundación Española de Nutrición (FEN).

Y no solo esto, gracias al bajo contenido energético de las fresas, no tendrás que preocuparte por la complementación de carbohidratos, ya que esa carga técnicamente la llevará el chocolate negro, el cual puedes derretir o rallar como acompañamiento de las rojas y apetitosas fresas que, por cierto, también aportan una considerable dosis de vitamina C.

Si se te antoja un rico guacamole, no olvides incluirle unos trozos considerables de jitomate, ya que la combinación de estos ingredientes puede contribuir de manera notoria en la disminución del colesterol malo. De hecho, de acuerdo con un artículo de North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services, el jitomate además de ser un gran antioxidante, previene la formación de colesterol malo en la sangre, el cual endurece y obstruye las arterias, llegando incluso a ocasionar ataques al corazón.

Por su parte, el aguacate además de ayudar a controlar el peso, aporta fibra para el buen funcionamiento del aparato digestivo y vitaminas para promover el buen humor, además es reconocido por bajar el colesterol malo, según afirma un boletín de prensa emitido por el Congreso Mundial de la Palta 2015.

Esta deliciosa y clásica combinación puede contribuir a que tu digestión mejore considerablemente, ya que el queso cottage es una fuente importante de vitamina B, la cual además de contribuir al metabolismo y frenar los niveles de colesterol en la sangre, promueve la fácil digestión. Cuestión que se complementa con las propiedades de las uvas, mismas que de acuerdo con un artículo de North Carolina Department of Agriculture and Consumer Services, son usadas en los casos de estreñimiento, reumatismo, gota, e incluso problemas en el hígado y la piel.

Esta combinación es un clásico del desayuno del día a día, por lo cual te agradará saber que además de ser sumamente apetitoso contribuye de manera positiva en el tránsito intestinal. De acuerdo con la FEN, el plátano es una fruta suave y bastante digerible siempre y cuando esté maduro, a lo cual hay que sumar que su riqueza en potasio, lo hace recomendable en diversas patologías gastrointestinales como las úlceras.

Y todo esto es complementado con los prebióticos del yogur que, según el Ministerio de Agroindustria Argentino, se relaciona con la producción, disponibilidad y mejora de la digestión de los nutrientes que componen la dieta, favoreciendo así al tránsito intestinal en general.

