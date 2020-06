Detectan cinco eventos en salones de fiestas

Durante el pasado fin de semana, los inspectores municipales detectaron al menos diez fiestas, de las cuales cinco se celebraban en salones de eventos.

José Antonio Gandarilla, vocero de la Dirección Municipal de Inspección, explicó que estas fiestas fueron detectadas durante las diferentes verificaciones realizadas el fin de semana, principalmente con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Detalló que se trató de salones de eventos que vieron la oportunidad de operar y en cinco casos se se procedió a "parar" la reunión social, además de cerrar el establecimiento.

"Aún no es momento de que estos estén funcionando, no hay autorización para que los salones de eventos ni de fiestas infantiles o de cualquier tipo se estén presentando. Por lo tanto, estaremos verificando que esta situación no se presente", comentó.

Además, se sumaron otras dos fiestas, donde se emitieron exhortos para concientizar sobre el riesgo de contagio en tiempo de pandemia, pues se trataba de domicilios particulares.

Cabe destacar que las autoridades sanitarias y de Protección Civil no han emitido autorización alguna para que se reanuden las actividades no esenciales que impliquen concentraciones de personas, como sería el caso de los eventos sociales y familiares, pues siguen representando alto riesgo.

A la par, el vocero precisó que se realizaron verificaciones en los 20 tianguis de la ciudad.