Pide Canaco cambiar estrategia contra delitos

Ante los incrementos que se han registrado en los robos a negocio y a casa habitación en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pide a los gobiernos cambiar estrategias para el combate a estos delitos.

Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Canaco en Torreón, dijo que esta alza delictiva ha sido señalada durante los últimos meses en diversas ocasiones, por lo que ayer se reunieron con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; el alcalde, Jorge Zermeño Infante; así como autoridades estatales y municipales; en pro de sumarse de forma positiva para el cambio de estrategias para atacar este tema.

"La percepción que tenemos por parte de los comerciantes es que no hay la vigilancia suficiente, no ven ellos los 'segway' que andaban en el Centro, no ven el pedestre, las bicicletas, en base a eso, creo que debemos de generar una estrategia distinta, nos comprometimos a trabajar de la mano con el fiscal y las corporaciones, esta misma semana", expresó.

Comentó que no serán los representantes empresariales quienes definan cuestiones operativas sino las autoridades, sin embargo, dijo que los comerciantes señalarán y constatarán la percepción social para trabajar de la mano y tratar de cambiar esta situación.

"Hoy nos toca sumarnos, ver por el dinamismo económico y por la estabilidad social que nos pega tanto", dijo.

Cuerda Serna indicó que hay preocupación de que la incidencia delictiva continúe de la misma forma el próximo mes, por lo que consideró que se debe abordar la problemática a la par con la reactivación económica, que permita recuperar los empleos que se han perdido debido a la emergencia sanitaria.

"En la medida en que nosotros podamos ser lo suficientemente rápidos y ágiles para recuperar, aunque sea un pequeño número de empleos, es en la medida que vamos a lograr abatir esto", comentó.

El dirigente de la Canaco dijo que el gobernador les informó sobre algunos apoyos que se emitirán próximamente, los cuales se espera que ayuden a paliar la cuestión social, que es la que pudiera estar detonando estos aumentos en la incidencia delictiva de la región Lagunera. "Por la gente sin empleo, que venga a delinquir por su propia necesidad", expresó.