Facebook se prepara para implementar el modo oscuro en su aplicación móvil

La característica solo está disponible para un "pequeño porcentaje" de usuarios en todo el mundo en este momento, según un portavoz.

La compañía ya ha traído el modo oscuro a varias aplicaciones, incluidas Instagram, Messenger y WhatsApp. No es seguro por qué la aplicación móvil principal es la última en línea, pero SMT señaló que Facebook tiene una cantidad masiva de usuarios móviles (3 mil millones están activos en sus diversas aplicaciones mensualmente).

Facebook appears to be rolling out Dark Mode... https://t.co/qSfDa8d51e