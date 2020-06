Metal Slug está de regreso con sorprende tráiler

TiMi Studios trae esta nueva entrega del título creado por NeoGeo, cuya jugabilidad se basa en el género Shoot 'em up, el cual consiste en disparar, sólo que en esta ocasión con una versión para smartphones: Metal Slug Code: J.

Sin perder los detalles que hicieron famoso a este juego, TiMi Studios se encarga de 'golpear' directo a la nostalgia con mejores gráficos, animaciones, rediseño de sus personajes, banda sonora y mapas.

El tráiler que fue presentado durante el fin de semana por la cuenta del estudio desarrollador de videojuegos en Twitter, ha elevado las expectativas del público gracias a las imágenes mostradas.

We’re so pumped to reveal a first look at our upcoming untitled Metal Slug game for mobile. Developed in close collaboration between @TiMiStudios and @SNKPofficial, more details will be available in the future.

Full gameplay trailer: pic.twitter.com/rwiujfhszH