Horacio Piña es el peor alcalde: JCP

"Si se revisa o audita la aplicación del Fortaseg (programa de Fortalecimiento para la Seguridad) en Matamoros, se comprobará que existe desvío de recursos, entre otras irregularidades más que está cometiendo el presidente municipal, Horacio Piña", aseguró el ex alcalde Jesús Contreras Pacheco.

Detalló que un mal manejo de esos recursos federales es penado, e incluso, de comprobarse que existen desvíos, el presidente municipal puede ir a la cárcel. "Estamos hablando de unos 10 millones de pesos, no es cualquier cosa".

Mencionó que es evidente el mal manejo, pues esos recursos son para compra de patrullas, armamento y equipo para protección de los agentes de la Policía Municipal, además de recuperación de espacios públicos, "pero eso no se ha visto en Matamoros".

"Yo he conocido a todos los alcaldes de Matamoros y puedo decir que Horacio Piña es el peor que ha tenido el municipio pues las obras no se ven, solo anda visitando algunas comunidades y llevando despensas, que no está mal, pero las obras no se ven por ningún lado", añadió el también dos veces diputado local.

Sobre la cerveza que han decomisado desde el inicio de la administración municipal, expuso que no se ha transparentado qué han hecho con ella. "Solo tienen en resguardo los dos grandes decomisos que le hicieron al expresidente Memo del Real y a "El Nayarita", pero la otra que han decomisado en todo el 2019 y lo que va de este año, ya se la llevó Beto Piña, el primo del alcalde".

Matamoros, aseguró Contreras Pacheco, sigue en el abandono, no hay gobierno y no hay obras de infraestructura.

Por otro lado, añadió que se sigue despidiendo personal de la presidencia municipal en plena pandemia, "mientras que él (Horacio Piña), tiene a más de 30 familiares en la nómina".